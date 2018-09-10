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"Tatlı Küçük Yalancılar" dizisinin Mona'sı evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 16:50 | Son Güncelleme

"Tatlı Küçük Yalancılar" dizisinin Mona'sı evlendi

WAIKANE (AA) - "Pretty Little Liars" (Tatlı Küçük Yalancılar) isimli gençlik dizisinde Mona Vanderwaal karakterini canlandıran Janel Parrish, Hawaii'de dünya evine girdi.

Janel Parrish, erkek arkadaşı Chris Long ile memleketi Hawaii'de evlendi.

29 yaşındaki oyuncu, evliliğini Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Düğün öncesi verilen yemek davetinde çekilen bir fotoğrafın altında Parrish, "Bugün onunla evlendim. Eşimi çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Düğün davetlileri arasında Pretty Little Liars dizisinin oyuncuları ve yapım ekibi yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Janel Parrish Pretty Little Liars (Tatlı Küçük Yalancılar)

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