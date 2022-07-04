Tatlı sulardan tuzlu sulara! Yetişkin film yıldızı okyanusta seks deneyimini anlattı: ''Kestaneler yüzünden stres oldum''

27 yaşındaki Abbie Chatfield, Avustralya'da tanınan bir genç model ve yetişkin film yıldızı. Chatfield bir süredir romantik ve cinsel yaşantısından bahsettiği bir podcast yayını yapıyordu. Yakın zamanda yaptığı bir yayında, ilginç bir seks tecrübesinden bahseden genç kadın, okyanusta seks yapmanın zorluklarını anlattı.

''STRESLİYDİ''

"Daha önce okyanusta seks yaptım," diye itiraf eden Abbie, buna şaşıran yardımcı sunucu Rohan Edwards, "Tuzlu su, havuzdan daha mı farklı?" diye sorduğunda, deneyiminin pek de olumlu olmadığını itiraf etti ve çok stresli bir tecrübe olduğunu söyledi.

KESTANELER KORKUTTU

Rohan, okyanusta başına bir şey gelse kimsenin haberi olamayacağını söyleyerek Abbie'nin endişesinin böyle bir şeyden kaynaklandığını sandı. Ancak Abbie, endişesinin daha çok suyun altında olabilecek şeylere dair olduğunu söyledi. "Orada deniz kestanesi gibi şeyler olacağından endişelendim" dedi.

Rohan ise, yakınlardaki köpek balıklarının ünlü modelin erotik okyanus macerasının bir videosunu çekmek için anında telefonlarını çıkaracaklarını söyleyerek ortamı neşelendirdi.



