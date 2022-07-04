Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tatlı sulardan tuzlu sulara! Yetişkin film yıldızı okyanusta seks deneyimini anlattı: ''Kestaneler yüzünden stres oldum''

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Yetişkin film yıldızı okyanusta seks deneyimini anlattı: ''Kestaneler yüzünden stres oldum''

04.07.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı bir model ve yetişkin film yıldızı olan Abbie Chatfield, yakın zamanda yayınladığı bir podcastte okyanusta yaşadığı bir cinsel ilişki deneyimini anlattı. Kestaneler sebebiyle stresli bir tecrübe yaşadığını anlatan genç model, seks hayatına dair birçok başka açıklamasıyla da dinleyicileri şaşırttı.

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Yetişkin film yıldızı okyanusta seks deneyimini anlattı: ''Kestaneler yüzünden stres oldum''

27 yaşındaki Abbie Chatfield, Avustralya'da tanınan bir genç model ve yetişkin film yıldızı. Chatfield bir süredir romantik ve cinsel yaşantısından bahsettiği bir podcast yayını yapıyordu. Yakın zamanda yaptığı bir yayında, ilginç bir seks tecrübesinden bahseden genç kadın, okyanusta seks yapmanın zorluklarını anlattı.

''STRESLİYDİ''

MODEL

"Daha önce okyanusta seks yaptım," diye itiraf eden Abbie, buna şaşıran yardımcı sunucu Rohan Edwards, "Tuzlu su, havuzdan daha mı farklı?" diye sorduğunda, deneyiminin pek de olumlu olmadığını itiraf etti ve çok stresli bir tecrübe olduğunu söyledi.

KESTANELER KORKUTTU

ABBİ

Rohan, okyanusta başına bir şey gelse kimsenin haberi olamayacağını söyleyerek Abbie'nin endişesinin böyle bir şeyden kaynaklandığını sandı. Ancak Abbie, endişesinin daha çok suyun altında olabilecek şeylere dair olduğunu söyledi. "Orada deniz kestanesi gibi şeyler olacağından endişelendim" dedi.

Rohan ise, yakınlardaki köpek balıklarının ünlü modelin erotik okyanus macerasının bir videosunu çekmek için anında telefonlarını çıkaracaklarını söyleyerek ortamı neşelendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında göğüslerini açtı! Canlı yayında göğüslerini açtı!
Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest ettiTatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti
Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandıOrtalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
seks okyanus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

13 Soruda eski sevgilini unutup, unutamadığını söylüyoruz

13 Soruda eski sevgilini unutup, unutamadığını söylüyoruz

Çırılçıplak şezlonga uzandı! “Kim onun annesi olacak yaşta?”

Çırılçıplak şezlonga uzandı! “Kim onun annesi olacak yaşta?”

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.