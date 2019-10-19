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Tatlı tabağına kıl bırakan kadına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:35 | Son Güncelleme

MARDİN'de kimliği belirsiz bir kadın, pastanede yediği baklavada kıl çıktığını söyleyerek, ustaya tepki gösterdi ve para ödemeden gitti.

Tatlı tabağına kıl bırakan kadına tepki

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,(DHA)- MARDİN'de kimliği belirsiz bir kadın, pastanede yediği baklavada kıl çıktığını söyleyerek, ustaya tepki gösterdi ve para ödemeden gitti. Güvenlik kemaralarını izleyen usta, kadının saç kılını tabağa bıraktığını gördü. Mardinli esnaf duruma tepki gösterdi.
Olayın meydana geldiği pastaneyi ziyaret eden Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Yardımcısı Şeyhmus Sayar, "Kimse bu durumda olmak istemez. Esnaf odası başkanı olarak esnaf arkadaşlarımızın bu şekilde bir olayla karşılaşmasını üzüntüyle karşılıyoruz. İnşallah bu tür olaylar bir daha yaşanmaz. Bütün esnafımız insani anlamda yardım yapmaya hazırdır. Bir müşterinin canı çekebilir, parası olmayabilir ama başvuracağı yöntem bu olmamalı. Böyle bir olay esnafa hakarettir” dedi.
KAMERA KAYITLARI İZLEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Tatlı ustası Necmettin Çelik ise kadının tatlıda kıl bulduğunu söylemesiyle şaşkınlık yaşadığını belirtti. Kadının pastaneden ayrılmasının ardından güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Çelik, şunları söyledi:
"İlk defa bize gelen müşteriydi. Tatlı almak istedi. Kendisinin önüne koydum ve mutfağa geçtim. Mutfağa geçtikten sonra bana seslendi. Baklavada saç kılı olduğunu söyledi. Bana bağırıp çağırdı. Ne yapacağımı şaşırdım. Hesap ödemeden çekip gitti. Yaptığım baklavadan emin olduğum için bir saat sonra aklıma kamera kayıtları geldi. Hemen kamerayı açıp bakınca, hayatımın şokunu yaşadım. Aklıma gelmeyen, başıma geldi. Kadın, tatlıyı yedikten sonra son dilimde önce saçından bir kıl koparmak istiyor. Olmayınca demek ki hazırlıklı gelmiş; çantasından bir tutam saç kılını çıkarıp tatlının içine koyuyor. Gerçekten çok üzüldüm. Bu yapılan emek hırsızlığıdır, 4 çocuğum var, onlar için çalışıyorum. Bu tür davranışların yapılması yanlış."
İşletmeci İbrahim Çelik de olayın ilk kez başlarına geldiğini belirterek, "Afiyetle baklavasını yiyen kadın, sırf hesap ödememek için bunu yapıyor. Halbuki gelip bize durumunu anlatsaydı, biz de kendisine ikramımızı yapardık. Yaptığı bu davranış bizi üzdü" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Tatlı tabağına kıl bırakan kadına tepkiTatlı tabağına kıl bırakan kadına tepkiTatlı tabağına kıl bırakan kadına tepkiTatlı tabağına kıl bırakan kadına tepki

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