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  4. 'Tatlı' tehlikeye dikkat! Uzmanlar uyarıyor: İçinde 10 küp şeker var... Sağlığın en büyük baş düşmanı ama her gün tüketiliyor

'Tatlı' tehlikeye dikkat! Uzmanlar uyarıyor: İçinde 10 küp şeker var... Sağlığın en büyük baş düşmanı ama her gün tüketiliyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.08.2024 08:52
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10 küp şekeri aynı anda yemek kulağa neredeyse imkansız gibi geliyor ama bir içeceğin içinde olunca şekerin miktarı umursanmadan tüketilebiliyor. Bu içecekleri sıklıkla tüketen kişilerin vücuduna gereğinden oldukça fazla şeker girişi olması sebebiyle birçok hastalığın görülme riski artıyor. Bu içeceklerden özellikle de soğuk çay ve gazlı içecekler tam bir 'şeker bombası' niteliğinde.

'Tatlı' tehlikeye dikkat! Uzmanlar uyarıyor: İçinde 10 küp şeker var... Sağlığın en büyük baş düşmanı ama her gün tüketiliyor

Aşırı sıcaklardan dolayı içimiz yanıyor ve buz gibi soğuk çaylar ve gazlı içeceklere yöneliyoruz. Çünkü içimizi ferahlatıyor ancak tehlike çok büyük. 1 kutu soğuk çay ya da gazlı içeceğin içinde 10 küp şeker bulunuyor.

Aşrı sıcaklarda artan şeker tüketimi tehlike alarmı veriyor. Sadece şekerli içecekler değil market raflarında yer alan 'şekersiz' ibareli içeceklerde de tehlike büyük.

gazlı içecekler

Atv Ana Haber'e konuşan isimlerden, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 13 küp şeker 50 grama tekabül ediyor. O limit diyorsa bun uymak lazım ama gelin görün ki Türkiye bu konuda dünyada üçüncü Avrupa'da birinci dolayısıyla sıkıntı var." dedi.

1 KUTU İÇECEKTE 10 KÜP ŞEKER VAR!

ENERJİ İÇECEĞİ4

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Hümeyra Şahin ise, "1 kutu asitli içecekte de 39 gram kadar şeker oluyor. Yani bunu günde birkaç kez tükettiğimizi düşünürsek hazır içecekleri, şekerli içecekleri tüketirsek Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği rakamın çok çok üstüne çıkmış oluyoruz. Şekerli içecekler başta ağız ve diş sağlığını bozuyor. Kilo alımına, obeziteye, metabolik sendroma, karaciğer yağlanmasına, tip 2 diyabet şeker hastalığına ve kalp damar hastalıklarına sebebiyet verebiliyor. Şekersiz içeceklerin içinde de tatlandırıcılar oluyor. Onun da bir sürü farklı yan etkileri oluyor. Bu hem metabolizmaya hem de diğer organlara zarar veriyor. Nasılsa şekersiz kalorisiz diye tüketim oranı da artabiliyor. Dolayısıyla onun zararlarına ve katkı maddelerine daha çok maruz kalmış oluyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
gazlı içecek içecekler kola
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