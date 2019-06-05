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Tatlı yiyen asansöre binmesin

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

Diyetisyen Cansu Arslar, sağlık içini şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “Her gittiğimiz evde tatlı yemekten ziyade tadına bakmayı, hayır demeyi kendimize alışkanlık haline getirmeliyiz.

Tatlı yiyen asansöre binmesin

Diyetisyen Cansu Arslar, sağlık içini şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “Her gittiğimiz evde tatlı yemekten ziyade tadına bakmayı, hayır demeyi kendimize alışkanlık haline getirmeliyiz. Asansör kullanımını azaltmalıyız ve merdiven kullanmalıyız” dedi.
Bayramlarda artan tatlı tüketimine dikkat çeken Sivas Medicana Hastanesi Diyetisyenlerinden Cansu Arslar, sağlık için sütlü tatlıları tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “Biz bu bayramda çok fazla şeker ve şekerli ürünler tüketiyoruz. Bu noktada ilk tercihimiz elbette sütlü tatlılardan, meyveli tatlılardan, kuru meyvelerden ve dondurmadan yana olmalı. Buna dikkat çekerek o şekilde tüketmemiz gerekiyor. Peki hiç mi hamur işi tatlı tüketmeyelim. Bu noktaya biraz dikkat çekmek istiyorum. Şerbetli tatlılar elbette ki bizim ilk tercihimiz olmamalı. Sütlü tatlılardan yana ilk tercihimizi kullanmalıyız” dedi.

“Tatlı yiyen asansör kullanmasın”
Arslan, tatlı tüketiminden sonra yürümenin faydalarına değinerek, “Şerbetli tatlıda tüketiyorsak gün içinde mutlaka 30 dakikalık yürüyüşler eklemeliyiz. İkinci olarak baktığımızda iyi bir su tüketicisi olmamız gerekiyor. Yetişkinlerde ağırlık başına 30-35 mililitre olarak su tüketimimizi arttırmalıyız. Bayram kontrolüne gideceksek porsiyon kontrolü yapmalıyız. Her gittiğimiz evde tatlı yemekten ziyade tadına bakmayı, hayır demeyi kendimize alışkanlık haline getirmeliyiz. Asansör kullanımını azaltmalıyız ve merdiven kullanmalıyız. Gideceğimiz yere toplu taşıma ile gideceksek, bir durak öncesinden inip bu yediğimiz tatlıları tolere edebiliriz” dedi.

“Şekerli içecek ile tüketmeyin”
Arslan, şerbetli tatlıların şeker içerikli içeceklerle birlikte tüketilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Şerbetli tatlıları tüketirken üzerine birde şeker eklentili içeceklerle birlikte tüketmeyelim. Mümkünse açık şekersiz çaylarla, bitki çayları veya süt ürünü ile birlikte tüketmemizde fayda var. Bu çünkü bizim kan şekerimize dengeleyici olacaktır. Ramazanda 17 saatlik bir açlık süresinden sonra midemiz küçülüyor. Bu küçülen midemizin hacminin arttırmamak adına sık beslenmemeye, büyük öğünler tüketmemeye özen göstermeliyiz. Çünkü vücudumuz belli bir düzenden çıkıyor. Birden mideyi yoracak şekilde beslenmememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Tatlı yiyen asansöre binmesin

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