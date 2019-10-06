Tatlıcı cinayetinde ses kayıtları delil olarak dosyaya kondu

Bursa’da ünlü tatlıcıyı öldüren dayısının yargılanmasına devam edildi. Fatih Karaman’ın annesi Necla Karaman, kardeşinin, oğlunu ölümle tehdit ettiğini ve elinde ses kaydının bulunduğunu söyledi. Gözü yaşlı annenin ses kaydını dinleyen mahkeme başkanı, delil olarak dosyaya konulmasına karar verdi.

2018 yılı Temmuz ayında Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi’nde meydana gelen olayda, ünlü Bağdat Tatlıcısı’nın sahibi Fatih Karaman (38), araç içerisinde eşiyle konuştuğu sırada dayısı Yılmaz S. (53) tarafından başından vuruldu. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaman hayatını kaybetti. Dayı ise, cinayetten tutuklandı.

Yılmaz S. hakkında ’kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Bursa 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık, "Babadan kalan Bağdat hurmacısını yıllarca birlikte işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa’da bir fabrika tuttuk. Ancak, mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımızın yönlendirmesiyle iflas gibi gösterip, yeni kurulan şirketin başına yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık bin 500 lira vermeye başladı. Biz haftalık alırken, firmada çalışan olan Fatih’in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Ben kendisine durumu sormaya başladığımda bana karşı çıktı, haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı. Aracılarla beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi" dedi.

Yeğeni Fatih Karaman’ı kesinlikle öldürme kastının bulunmadığını öne süren dayısı, "Fatih’in bana yaptıkları karşısında panik atak oldum. İki gün evden çıkamadım. Çünkü, Fatih çok iyi silah kullanıyordu. Arabasının camına yaklaştığımda silahına davrandı. Bacaklarına doğru ateş ederken, silahım havaya doğru kalkınca mermi başına isabet etti. İki el ateş ettim. Amacım yeğenimi öldürmek değildi. Eğer öldürmek olsaydı, ben de intihar edecektim. Olay yerinden kaçtım. Ben yeğenimi öldürmemek için 4 yıl mücadele ettim. İsteseydim, onu fabrikanın önünde öldürebilirdim" diye konuştu.

Fatih Karaman’ın annesi Necla Karaman ise, kardeşinin, oğlunu ölümle tehdit ettiğini ve elinde ses kaydının bulunduğunu söyledi. Gözü yaşlı annenin ses kaydını dinleyen mahkeme başkanı, delil olarak dosyaya konulmasına karar verdi. Necla Karaman, oğlunun dayılarına her hafta bin 700 lira haftalık verdiğini, hiçbir zaman dayılarına ait şirkete sahip olmak istemediğini, zarardan kara geçirdiğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.