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Tatlıcıda acı anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Elazığ depreminin yakından hisseden Malatya’daki bir künefe salonunda yaşanan panik anları, cep telefonu görüntülerine yansıdı.Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin en fazla hissedildiği şehirlerden olan Malatya’da bulunan künefe salonundaki panik anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Elazığ depreminin yakından hisseden Malatya’daki bir künefe salonunda yaşanan panik anları, cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin en fazla hissedildiği şehirlerden olan Malatya’da bulunan künefe salonundaki panik anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Deprem anı kentteki bir kıraathanede yaşanan panik anları da güvenlik kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde sarsıntının ardından vatandaşların yaşadığı korku ve panikle dışarıya doğru kaçmaları yansıdı.

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