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  4. Tatlıcıda oturan kişinin ölümden döndüğü anlar böyle görüntülendi

Tatlıcıda oturan kişinin ölümden döndüğü anlar böyle görüntülendi

07.06.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Yomra ilçesinde Gürcü plakalı bir TIR lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen çay yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç yol kenarındaki tatlıcı dükkanına girerken, tatlıcı dükkanında oturan bir kişi kazadan kıl payı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, önceki gece seyir halindeki çay yüklü kamyonun Yomra ilçesine bağlı Kasüstü mahallesinde lastiği patladı. Şağ şeride yanaşarak lastik tamircisini bekleyen kamyona, Trabzon'dan Rize istikametine gitmekte olan Gürcü plakalı bir TIR arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yatarak 'Faruk Güllüoğlu' isimli tatlı dükkanının camlarını kırarken, kamyon kasasındaki yaş çaylar yola savruldu.

SON ANDA KURTULDU

Kazanın olduğu esnada camları ve tabelası kırılan tatlıcı dükkanında bekleyen bir kişi ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kazayı gördüğü gibi masadan kalkmaya çalışsa da kırılan camların hedefi olmaktan kurtulamayan kişi savrularak yere düştü. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

"DÜKKANIN İÇİNE YAN DEVRİLDİ"

Kaza anlarını anlatan Faruk Güllüoğlu isimli iş yeri çalışanlarından Mehmet Can Murat, dükkanın önündeki elektrik direği sayesinde arkadaşının yara almadan kurtulduğunu belirterek, "Dükkanın az gerisinde bir kamyonun lastiği patladı. Kenarda lastik tamircisini bekliyordu. Duyduğumuza göre kamyonun arkasına uyarıcı levha koymamış. Gece saatlerinde Gürcü plakalı TIR yol kenarındaki kamyonu görmeyerek ona vuruyor. Çarpmanın etkisiyle kamyon bizim dükkanımızın içine yan bir şekilde devriliyor. Dükkanın önünde arkadaş bekliyordu. Dükkanın önündeki direk sayesinde o da yara almadan kurtuluyor. Dükkanımızda maddi hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

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trafik kazası Trabzon

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