HABER

Tatlıoğlu: "Asgari ücretin vergi dışı bırakılması bir zarurettir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu: - "O döneme kadar asgari ücretin yüzde 5'ten vergilenmesi şeklinde bir geçiş süreci de bulunabilir"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının zaruret olduğunu vurgulayarak, bu olana kadar asgari ücretin yüzde 5'ten vergilendirilmesini önerdi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki vergi sistemine ve harcama düzenine yönelik, "Devlet etme ile vergi alma arasında ciddi bir paralellik var. Etkin vergi sistemi etkin devletlerde olur. Türkiye'deki vergideki gelişmeye baktığımızda vergi bozuldu, düzen de bozuldu. Vergi sistemi başıboş." diye konuştu.

Türkiye'de karmaşık bir vergi ve teşvik sistemi bulunduğunu savunan Tatlıoğlu, vergi mükelleflerinin kendi mali birimleri üzerinden mevcut yasaları uygulama imkanına sahip olmadığını söyledi.

Tatlıoğlu, Türkiye'de vergiyi orta ve dar gelirli grupların ödediğine işaret ederek, "Sistemin bu şekilde dağınık ve başı boş olması vergi kaçakçılığını artırıyor. Benzer şekilde tahakkuk ve tahsilat oranlarımız düşüyor." ifadelerini kullandı.

2019 bütçesi uygulamasına bakıldığında vergi gelirleri yüzde 6, harcamaların ise yüzde 22 arttığına dikkati çeken Tatlıoğlu, "Ciddi bir bütçe açığı ortaya çıkıyor. Devlet harcamalarını vergiden ziyade daha çok borçlanmayla karşılamak durumunda kalıyor. Bu da bize eski hikayeye yeniden dönüşü anlatıyor." yorumunu yaptı.

Asgari ücretlilerin vergi dışı bırakılmasını öneren Tatlıoğu, "Bu verimliliği de artıracak bir olay. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması bir zarurettir. Ama o döneme kadar asgari ücretin yüzde 5'ten vergilenmesi şeklinde bir geçiş süreci de bulunabilir." diye konuştu.

Vergi sisteminin bozukluğunun bütçe açığını tetiklediğini belirten Tatlıoğlu, "Türkiye'nin, tekrar ekonomik değerler olarak baktığımızda, eski problemlerine, hastalığına dönme eğilimi kuvvetlenmektedir. Türkiye'nin buradan çıkışı yapısal reformlarla olur. Başka hiçbir teknik çözümleme, buradan Türkiye'yi yeni bir hikayeye yelken açtıramaz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERDepreme yakalandı! 'İnançlı biri olduğum için...'Depreme yakalandı! 'İnançlı biri olduğum için...'
Bakan Akar, Endonezyalı mevkiidaşı ile görüştüBakan Akar, Endonezyalı mevkiidaşı ile görüştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Büyük kongremizi 2021 yılına planlayacağız"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Büyük kongremizi 2021 yılına planlayacağız"
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Milletvekili İsmail Tatlıoğlu vergi

En Çok Okunan Haberler

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 250 bin TL’lik tazminat davası

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksi durağına sürpriz ziyaret

Erdoğan'dan taksi durağına sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Bakan Kurum'dan son dakika termik santral açıklaması

Bakan Kurum'dan son dakika termik santral açıklaması

Bahçeli'den flaş erken seçim açıklaması: Herkes hesabını 2023’e göre yapsın

Bahçeli'den flaş erken seçim açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.