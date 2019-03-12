Tatlıoğlu’ndan eski başkanlara vefâ

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, geçmiş dönemde görev yapan belediye başkanlarının ilçeye kazandırdığı binalara isimlerini verdi.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde geçmiş dönemde görev yapan ve ilçeye kalıcı eserler bırakan eski belediye başkanları unutulmadı. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, örnek bir uygulamaya imza atarak geçmiş dönemde görev yapan belediye başkanlarının ilçeye kazandırdığı binalara isimlerini verdi. Eski başkanların isimlerinin yer aldığı plaketlerin açılışına Başkan Tatlıoğlu’nun yanı sıra, eski başkanların aileleri, yakınları, belediye yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Yöneticilerin sözleriyle değil kazandırdıkları eserler ve kazandıkları gönüllerle adlarını sonsuza kadar yaşattıklarını kaydeden Tatlıoğlu "Orhaneli’nin ben 20. belediye başkanıyım. Benden önce dostlarımız, büyüklerimiz, ağabeylerimiz belediye başkanlığı yaptı. Hepsi zamanında güzel işlere imza attı. Bugün onların Orhaneli’ye kazandırdığı binalara isimlerini veriyoruz, plaketlerini takıyoruz. Ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara da Allah uzun ömür versin diyoruz. Orhaneli’yi kucakladılar, Orhaneli’ye bir açı kazandırdılar, yenilik kazandırdılar" dedi.

Belediye Pasajı ve çok amaçlı hizmet binasına 1984-1999 yılları arasında üç dönem belediye başkanlığı yapan İsmail Gürel Yıldız’ın, Orhaneli Belediye eski oteline 1963-1978 yılları arasında yine üç dönem belediye başkanlığı yapan Cemil Orhan’ın, Orhaneli Belediye Terminali’ne 1980 ile 1984 yılları arasında görev yapan emekli Albay Osman Güngör’ün, Karagöz Heykeli’ndeki çeşmeye 1999-2004 yılları arasında başkanlık yapan Mehmet Arı’nın, Orhaneli Sanayi Sitesi’ne de 1978-1980 yılları arasında belediye başkanı olarak hizmet veren Veli Bektaş’ın isimleri verildi.



