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Tatlısu’da 15 dekar makilik alan yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesinde meydana gelen makilik yangınında 15 dekar çalılık alan yandı.Edinilen bilgiye göre, Tanasa mevkiinde meydana gelen yangında, 15 dekar makilik çalılık alan yandı.

Tatlısu’da 15 dekar makilik alan yandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesinde meydana gelen makilik yangınında 15 dekar çalılık alan yandı.
Edinilen bilgiye göre, Tanasa mevkiinde meydana gelen yangında, 15 dekar makilik çalılık alan yandı. 112 ihbar hattına gelen yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalılık ve çöplük alanına havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Orman ve itfaiye ekiplerinin yangın alanında soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Tatlısu’da 15 dekar makilik alan yandı

Tatlısu’da 15 dekar makilik alan yandı

Tatlısu’da 15 dekar makilik alan yandı

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