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Tatlıya mesafe koy bayramın tadı kaçmasın

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.08.2019 13:17 | Son Güncelleme

Kurban bayramında özensiz tatlı tüketimi, kronik hastalığı olanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Diyetisyen Beyza Köse, bayramda tatlılara mesafeli yaklaşmanın doğru bir karar olacağını söyledi.Kurban Bayram’ında yanlış beslenmeden kaynaklı rahatsızlıklar, uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Kurban bayramında özensiz tatlı tüketimi, kronik hastalığı olanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Diyetisyen Beyza Köse, bayramda tatlılara mesafeli yaklaşmanın doğru bir karar olacağını söyledi.
Kurban Bayram’ında yanlış beslenmeden kaynaklı rahatsızlıklar, uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Et tüketiminin yanı sıra tatlı tüketiminin de azami ölçüde dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Uzman Diyetisyeni Beyza Köse, “Bayram sofralarında tatlılara mesafeli yaklaşmak gerekiyor. Sadece diyabet, tansiyon ve kolesterol gibi problemleri olanların değil, sağlıklı beslenmek için her bireyin porsiyon kontrolü yapması çok önemli. Şerbetli tatlılar yerine porsiyon kontrolü yaparak yaz meyveleri, sütlü tatlılar ve dondurmadan yana tercihinizi kullanmalısınız. Yine bayram sofralarının vazgeçilmezi sarma ve börekler yerine de kuru meyve ve kuruyemiş daha sağlıklı alternatifler olarak ikram edilebilir” diye konuştu.
Tatlı ve atıştırmalık tüketimine özen gösterilmemesinin bayramı zehir edebileceğini ifade eden Diyetisyen Köse, et tüketimiyle ilgili de şunları söyledi:
"Kurban etini, kesimden sonra en az 12-24 saat bekleterek tüketilmeli. Hızlı tüketim olursa taze etin daha sert olması sebebiyle hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim problemlerine yol açabilir. Eti kendi suyunda, yağ eklemeden kısık ateşte ve uzun sürede pişirmek en doğrusu olacaktır. Bunun için basınçlı tencereler kullanılabilir. Kurban bayramında ihtiyacınızdan fazla et tüketiminden kaçının. Porsiyon kontrolüne dikkat etmelisiniz. Fazla et tüketiminden kaynaklanan sindirim sorunlarını yaşamamak için mutlaka lifli beslenmeye dikkat etmeli, öğünlerimizde bol salata ve tam tahıl grubuna da mutlaka yer vermelisiniz."

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