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Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Sivas’ın lezzetlerinden Mumbar dolması, yapımı ve görüntüsü ile yüz ekşitse de tadanlar için vazgeçilmez oluyor.Sivas’ın yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan Mumbar dolması, yapımı ve tadı ile dikkat çekiyor.

Sivas’ın lezzetlerinden Mumbar dolması, yapımı ve görüntüsü ile yüz ekşitse de tadanlar için vazgeçilmez oluyor.
Sivas’ın yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan Mumbar dolması, yapımı ve tadı ile dikkat çekiyor. Hazırlanışı saatler alan dolma ineğin kalın bağırsağı ile yapılıyor. 10 kez yıkanıp 6 saat sirkeli suda bekletilen bağırsak özel harcı ile vazgeçilmez bir lezzete dönüşüyor.
Mumbar dolmasının yapımını anlatan Sabiha Ablak, yiyenin bir daha yemek istediğini belirtip, “Mumbar, hayvanın kalın bağırsağından yapılır. Kalın bağırsağı alırız, temizlemeye başlarız. Bağırsağı en az 10 defa yıkarız. Ardından daha temiz olması için sirkeli suda bekletiriz. Sirkeli suda bekleme süresi en az 5-6 saattir. Bekleme süresinin ardından temizlenmesinden emin olduktan sonra doldurmaya alırız. Temizlemede püf nokta sirkeli suda bekletirken suyun içerisine limon suyu da eklemek. Bu şekilde temizlenmesinin ardından bembeyaz olur. Mumbar dolmasının içinde kıyma, pirinç, soğan ve baharatlarımız var. Dolma 1 saat kadar pişer. Mumbarı yiyenler çok beğeniyor. Bir yiyen bir daha istiyor. Geçen gün müşterilerim yedi, bir daha istediler ama kalmamıştı. Yurt dışından gelenler bile aşina ile yiyor" dedi.
Selcen Küçükcongar ise yaptığı açıklamada, "Sivas’ın yöresel lezzetlerinden birisi mumbar dolması. Gerçekten çok leziz tadı var. Görünüşüne aldanıp yemeyenler çok fazla ama tattıklarında görecekler ki vazgeçemeyecekleri bir lezzet. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor

Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor

Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor

Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor

Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor

Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor

Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor

Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor

Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor

Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor

Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor

Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor

Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor
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