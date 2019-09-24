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Tatvan Belediyesi ile VEDAŞ arasındaki polemik sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan Belediyesi'nin su depolarının elektriğinin, borcu nedeniyle Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Tatvan Belediyesi'nin su depolarının elektriğinin, borcu nedeniyle Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından kesilmesi, belediyenin ise VEDAŞ'a ait hizmet binasını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlemesi üzerine başlayan polemik sürüyor.

VEDAŞ, işlemlerini bundan sonra Bitlis kent merkezinde sürdüreceğini duyurduğu yazılı açıklamada, 30 yıldır aynı yerde hizmet verdiklerini, bundan sonra çıkacak arızalar ve yapılması gereken tüm abonelik işlemlerinin aksamasının ve gecikmesinin sorumlusunun Tatvan Belediyesi olduğunu açıkladı. Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani ise DHA'ya telefonla yaptığı açıklamada, binanın mühürlenmesinin elektrik kesintisi ile alakalı olmadığını, VEDAŞ İşletme Müdürlüğünün Tatvan’da ruhsatlı herhangi bir yerde hizmetine devam edebileceğini söyledi. Tatvan’da elektrik kesintisi ile halka ceza verildiğini belirten Belediye Başkanı Geylani, "Bize ruhsat ile ilgili herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Şu anda elektriklerimiz kesik. Ancak biz hizmet aksamasın diye jeneratörler yardımıyla hizmetimizi aksatmamaya çalışıyoruz" dedi.

Bitlis'in Van Gölü kıyısında bulunan Tatvan ilçesinin içme suyunu karşılayan ana deponun elektriği, 5 Eylül'de VEDAŞ tarafından borç nedeniyle kesildi. İlçe merkezinin büyük bölümü susuz kalırken, Tatvan Belediyesi de İşletme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Doğan Sokak'taki VEDAŞ'ın hizmet binasını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürledi. Bunun üzerine VEDAŞ yaptığı yazılı açıklamada, bundan sonra çalışmalarını, Tatvan'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bitlis merkezdeki İl Müdürlüğü'ne ait hizmet binasında sürdüreceklerini açıkladı.

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