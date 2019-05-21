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Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 14:30 | Son Güncelleme

Tatvan Belediyesinin HDP'li 9 meclis üyesinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP'li belediye meclis üyelerinin, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldığını söyledi.

Geylani, şöyle konuştu:

"Tebligat yapılınca dün konudan haberimiz oldu. Kanun Hükmünde Kararname'den (KHK) dolayı mazbata alamayan encümen ve meclis üyeleri de vardı. Meclis üyeleri, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görevden uzaklaştırıldı. Bizim dışımızda gelişen bir olay. Direkt İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Süreç devam ediyor. İleriki süreçte durum nasıl netleşir, bilmiyoruz."

Görevden uzaklaştırılan meclis üyelerinin Serap Çakmak Genç, Diyar Orak, Suat Yetişkin, Ahmet Sağnıç, İsa Taş, Şükrü Aydemir, Mehmet Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz ve Selami Karahan olduğu öğrenildi.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
HDP Tatvan Belediye Meclisi

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