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  4. Tatvan’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Tatvan’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

14.11.2022 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kanlı bitti. Çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Tatvan’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hizan Durağı'nda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavga silahlı çatışmaya döndü.

Çatışmada E.A. hayatını kaybederken K.A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Hastanede yapılan müdahalelere rağmen E.A. hayatını kaybederken K.A.’nın ise tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı çatışma

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