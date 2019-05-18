Tatvan ilçesinin Karşıyaka Mahallesi’ndeki Van Gölü Ortaokulu’nda Görsel Sanatlar Öğretmeni olan Sevda Eren okulun öğrencileriyle birlikte yıl son resim sergisi hazırladı.

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

Sergide, öğretmen Sevda Eren ve öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilenirken, çocuklar canlı model olarak ünlü ressamların tablolarını canlandırdı.

Okuldaki atık malzemelerden oluşturdukları tablolara canlı model olan öğrenciler resimlerdeki figürlerle aynı giyim ve makyajı yaptı. Van Gogh, İncili Kız, Mona Lisa gibi ünlü tabloları canlı olarak sergileyen öğrencilerin bu etkinliği cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca, büyük ilgi gördü.

Bu kadar ilgiyi beklemediklerini belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, birçok üniversitede böyle sergiler olduğunu, ancak buradaki farkın atıl malzemelerden ve imkansızlıklardan oluştuğunu söyledi. Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geri dönüşüm kapsamında birçok projemiz vardı. Kullanılmayan sıra ve tahtalar üzerine yapılan 500e yakın çalışmamız var. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla hazırladığı, arka fonlarını da kendilerinin boyadığı bu tarz çalışmalarımız var. Bu tarz çalışmalar daha önce yapıldı ama bence bizim naifliğimiz kazandı. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla hazırlamaları, kendi aramızda kıyafet konusunda paylaşımda bulunarak güzel bir iş çıkarmaya çalıştık.

Açıkçası bu kadar büyük ilgi göreceği aklımızın ucundan geçmemişti. Tatvandaki çocuklarımızın sesi olmak bizim için gurur verici. Bunu Türk halkı hissetti ve beğendi diye düşünüyorum. Şu an burada bulanan masa ve sandalyeler üzeri tahriş olmuş, kullanılmayacak durumda, bodrum katında olan malzemelerdi. Okul müdürümüzden rica ettiğimde kendisi bize bu imkanı sağladı.

Boya konusunda birçok okulda bize yardımcı oldu. Akrilik konusunda öğretmen arkadaşlarım sonuna kadar bize yardımcı oldu ve sonunda görmüş olduğunuz şeyler ortaya çıktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Okul Müdürü Şahin Ballıkaya ise "Van Gölü kıyısında şirin ve küçük bir okula sahibiz. Kıt kanaat çalışmalarla biz bu çalışmalara imza attık. Okulumuzda uygun bir yer aramaya başladık. Okulumuzda bulduğumuz uygun alanda sanat atölyemizin temellerini attık. Okulumuzda bulunan atık sıra ve masalarımızla beraber öğretmenlerimizin de desteğiyle atölyemizi kurduk.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin destekleriyle atölyemizi modern hale getirdik. Yılsonunda bir yıl boyunca yaptığımız çalışmaları sergilemek adına bir organizasyon düzenledik. Emeklerimizle kurduğumuz atölyemizin bu organizasyon için en güzel yer olacağına inandık. Birbirinden güzel çalışmalarımızı sergilerken, Sevda öğretmenimiz öğrencileriyle beraber böyle bir çalışmaya imza attı.