HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tatvan'da zincirleme kaza: Ambulans kazaya karıştı

Tatvan'da zincirleme kaza: Ambulans kazaya karıştı

30.07.2024 01:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Tatvan ilçesi Sanayi Bölgesi'nde bir ambulansın da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan ambulans da kaldırıma çarptı. İşte detaylar...

Tatvan'da zincirleme kaza: Ambulans kazaya karıştı

Tatvan'da Sanayi Bölgesi'nde zincirleme bir kaza yaşandı. Plakaları henüz öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazanın hemen ardından, olay yerinden geçmekte olan bir ambulans, çarpışan araçlara çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldı. Ancak bu manevra sonucu ambulans kaldırıma çarparak durabildi. Kaza sonucunda yaralanan kişiler, hızla olay yerine gelen diğer ambulanslar tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hastanede tedavi altına alındıkları bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği yol, güvenlik önlemleri nedeniyle tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kısa süreli bir kapanmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı ve trafik normale döndü.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Tartıştığı kiracısını öldüren eski il başkanı 12 gün sonra teslim oldu!Tartıştığı kiracısını öldüren eski il başkanı 12 gün sonra teslim oldu!
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Tatvan
En Çok Okunan Haberler
Yer: Bodrum! Sağlık merkezini karıştıran olay! Doktor yoğun bakıma alındı

Yer: Bodrum! Sağlık merkezini karıştıran olay! Doktor yoğun bakıma alındı

İstanbul'da trafikte dehşeti yaşattı! Bakan Yerlikaya 'Affetmeyeceğiz' diyerek duyurdu

İstanbul'da trafikte dehşeti yaşattı! Bakan Yerlikaya 'Affetmeyeceğiz' diyerek duyurdu

ATM, başka müşterinin yatırdığı parayı sonraki müşteriye geri verdi

ATM, başka müşterinin yatırdığı parayı sonraki müşteriye geri verdi

Amasya'da talihsiz kaza! Asansör kabini ile duvar arasına sıkıştı

Amasya'da talihsiz kaza! Asansör kabini ile duvar arasına sıkıştı

Jose Mourinho'dan yeni transfer açıklaması!

Jose Mourinho'dan yeni transfer açıklaması!

Oyuncu Mustafa Üstündağ isyan etti: 'Üzerimde euro olmadığı için utandım'

Oyuncu Mustafa Üstündağ isyan etti: 'Üzerimde euro olmadığı için utandım'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.