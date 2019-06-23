HABER

Tatvan'da 10 köyde sokağa çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 09:57 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı 10 köy ile bağlı mezralarda, bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı 10 köy ile bağlı mezralarda, bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği'nce bölgede PKK'lı teröristlerin ve kullandıkları sığınakların tespit edildiği, bu nedenle Tatvan'a bağlı 10 köy ve bağlı mezralarda bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 23 Haziran 2019 Pazar günü saat:05.00'dan itibaren 23 Haziran 2019 Pazar günü saat 20.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Kamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldiKamboçya’da ölü sayısı 18’e yükseldi
Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldıDicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.