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Tatvan'da HDP'li 9 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 19:40 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunda soruşturma açılan HDP'li 9 meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunda soruşturma açılan HDP'li 9 meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Seçimleri AK Parti'nin kazandığı, meclis üyesi çoğunluğunun ise HDP'de olduğu Tatvan ilçesinde, HDP'li Belediye Meclis üyeleri Serap Çakmak Genç, Diyar Orak, Suat Yetişkin, Ahmet Sağnıç, İsa Taş, Şükrü Aydemir, Mehmet Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz ve Selami Karahan haklarında yürütülen 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' soruşturması nedeniyle görevden uzaklaşıldı. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, HDP'li belediye meclis üyelerinin, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldığını söyledi.
Geylani, "Tebligat yapılınca dün konudan haberimiz oldu Meclis üyeleri, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görevden uzaklaştırıldı. Bizim dışımızda gelişen bir olay. Direkt İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Süreç devam ediyor. İleriki süreçte durum nasıl netleşir, bilmiyoruz" dedi.

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