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Tatvan'da husumetli aileler barıştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 23:35 | Son Güncelleme

Tatvan'da husumetli aileler barıştırıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 aile arasında çıkan ve 7 kişinin silahla yaralandığı kavga barışla sonuçlandı.

Tuğ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 gün önce Acar, Demirtaş ve Önsoy aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralandı.

Olayın büyümemesi için kanaat önderleri bir araya gelerek 3 aileyi barıştırmaya karar verdi.

İlçedeki bir otelin konferans salonunda düzenlenen barış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bitlis Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, yaptığı konuşmada, barışın önemine ve gerekliliğini anlattı.

Ardından tüm aile bireyleri salavat eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

Törene, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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