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  4. Tatvan'da özel çocuklar için oyun evi

Tatvan'da özel çocuklar için oyun evi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaymakamlık tarafından atıl durumda olan bir kamu binası, özel çocuklar için oyun evine dönüştürüldü. Engelli çocuklar hafta içi her gün evlerinden servislerle alınıp oyuna evine getiriliyor, akşam saatlerinde de geri bırakılıyorlar.  Kaymakamlığa ait olan ve atıl vaziyette duran 4 katlı binanın giriş katı, düzenlenerek Özel Çocuklar Oyunevi’ne dönüştürüldü.

Özcan ÇİRİŞ-CEREN KURTYE/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaymakamlık tarafından atıl durumda olan bir kamu binası, özel çocuklar için oyun evine dönüştürüldü. Engelli çocuklar hafta içi her gün evlerinden servislerle alınıp oyuna evine getiriliyor, akşam saatlerinde de geri bırakılıyorlar.
Kaymakamlığa ait olan ve atıl vaziyette duran 4 katlı binanın giriş katı, düzenlenerek Özel Çocuklar Oyunevi’ne dönüştürüldü. Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman, sıcak aile ortamı sunan Tatvan Aile Destek Merkezi (TADEM) Engelli Oyun ve Eğitim Merkezi'nden 135 çocuğun faydalandığını söyledi. Karaman, hafta içi her sabah ücretsiz servislerle evlerinden alınıp evlerine geri bırakılan engelli çocukların oluşturulan bu merkez sayesinde artık evde boş zaman geçirmek yerine merkezde uzman eğitimciler gözetiminde akademik, sosyal ve fiziksel yönden kendilerini geliştirdiklerini belirterek şöyle konuştu:
"İlk olarak bir engelli minibüsü aldık. Daha sonra ise demirbaşlarımızı aldık. Burada toplamda 135 öğrencimiz var, bunların 51 tanesi kaynaştırma öğrencisi. 84 öğrencimiz ise uygulama okulundan aldığımız normal engelli öğrencilerdir. Bu öğrencilerimizi sabah ve öğle olmak üzere servisimizle evlerinden alıyoruz. Buranın ismi ‘Özel Çocuklar Oyun Evi’ tamamen oyun üzerine öğrencilere ve velilere farklı ortamlar oluşturmak için burayı hizmete açtık. Veliler dinlenme odalarımızda dinlenirken, çocukları da burada öğretmenlerin gözetiminde gönüllerince eğleniyorlar. Burayı çok seviyorlar. Çünkü burası onlar için değişik ve farklı bir ortam. Şehir dışında ve Bitlis’in ilçelerinden de gelenler oldu. Bu ortamdan ailelerde memnun. İnşallah gücümüz yettiğince burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bir proje yazdık. Projemiz geçerse burayı biraz daha büyüteceğiz. Burası daha çok psikolojik ve sosyolojik açıdan öğrencilerimize yardımcı oluyor."
İçinde sinema salonu, müzik odası, spor odası, top havuzu, langırt, playstation ve resim odası gibi alanlar bulunan 'Özel Çocuklar Oyun Evi' aileri de oldukça mutlu etti. Aileler, yapılan bu hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

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