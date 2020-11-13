Taurin nedir? Taurin nelerde bulunur?

Araştırmacılara göre bu amino asidin günlük alım miktarının 500 mg yi geçmemesi yönünde uyarırlar. Çünkü fazlası insan vücudu için zararlıdır. Enerji içeceklerinin yanı sıra dışarıdan alınan yapay taurin de fazla alındığı zaman kan basıncına ya da kalp hastalığına neden olur. Özellikle dengeli alınması gerektiği uzmanlarca çok sık tavsiye edilir. Taurin Ne İşe Yarar? Bu amino asidin yararları arasında ilk olarak kalbe faydalı olduğu yer alır. Kalbi koruyarak sağlıklı atmasına yardımcı olur. Bir antioksidan olarak çalışma görevini üstlenir. Taurin ne işe yarar denildiği zaman sporcuların kaslarını güçlendirme etkisi akıllara gelir. Özellikle sporcular beslenmelerine çok dikkat ettikleri için aldıkları amino asitler de önem taşır. Onları uyararak iyi performans yapmaları yönünde etkili olur. Vücutta yer alan serbest radikallerin strese neden olması halinde devreye girerek bu stres durumunu önler. Atletik performansı geliştirmede de önemli rol oynar. Vücudun daha dinç ve dinamik kalmasında etkili olur. Böylece sağlıklı ve enerjik bir gün geçirmeyi sağlar.

Önerilen Taurin Miktarı Belirli bir diyet programı içinde ergojenik yardımcı madde olarak kullanılabilir. Bu tür diyetlerde 3 grama kadar alınması makbuldür. Taurin ne demek diye araştırıldığında sülfür türevi bir amino asit olarak karşımıza çıkar ve vücut için yardımcı bir besin olduğundan özellikle diyet programlarında da etkili bir görev görür. Ancak buna ek olarak bir sporcunun günlük kullandığı gram miktarı vücut yapısına bağlı olarak 3 gramın üstüne çıkabilir. Yüksek seviyede tüketilmesi olumsuz bir etkiye neden olmaz. Ancak şu da bir gerçektir ki enerji içeceği alarak bu takviyeyi yerine getirme işlemi güvenilir bir durum değildir. Çünkü içeceklerin içinde kafein ve şeker yer alır. Bu da bir sporcu için olumlu bir durum olarak gözlemlenmez. Ayrıca günlük vücut ağırlığına göre de gramaj değişir. Yani 70 kilogramlık bir birey için 0.1 ile 0.5 gram arasında alınması tavsiye edilir. Sağlıklı ve güvenilir bir tüketim için günlük doza dikkat edilmeli. Aksi takdirde vücut için sağlıklı sonuçlar ortaya çıkmayabilir. Taurinin faydaları günlük önerilen dozda alındığı zaman daha çok öne çıkar. Aksi takdirde gereken faydayı görmeniz de mümkün olmaz. Vücut için alınan her besinin belli bir gramajı vardır. Bu gramaj düzenli olarak sağlandığı zaman vücut gereken amino asidi alarak sağlıklı bir yapı oluşturur.

Taurin İçeren Besinler Taurin fiyat bazında ele alındığı zaman içerdiği yiyeceklere göre değişim gösterir. Bu da fiyatlara yansır. Ancak alınması vücut için yararlı ve önemli bir amino asittir. Bu amino asidin en önemli kaynağını kırmızı et gibi hayvansal ürünler oluşturur. Daha sonra ise balık ve süt gelir. Ancak vejeteryan olanlar için her besinin miktarında biraz daha azalma görülür. Bu da vücut için pek yararlı olmaz. Soda ve enerji içecekleri de bu amino asidi içeren bir içeriğe sahiptir. Ancak tam yararlı olmaları söz konusu değil. Çünkü bu tür içeceklerin içinde başka bileşenler de yer alır. Bu yüzden sodalı içecekleri çok sık tüketmeniz de tavsiye edilmez. Vegan tüketimi yapmayanlar genelde bu tür içeceklere yönelir. Ancak genel olarak et ve süt besinlerine yönelmeniz daha sağlıklı olur. Taurinin Diğer Olası Faydaları Bu amino asidinin genel faydalarının yanında olası yararları da vardır. Taurin içeren besinler tüketildiği zaman olası birçok faydası da sizleri bekler. Bunlar arasında diyabet ile savaşması yer alır. Kan şekerini kontrol ettiği için diyabete karşı önlem alır. Uzun süreli supplement görevi görerek kan şekerini her zaman dengede tutar. Egzersiz yapan kişiler için performansında olumlu bir etki yaratır. Yorgunluğa karşı da iyi gelen bir içeriğe sahiptir. Enerjisi düşük olanlar için bu konuda kurtarıcı rol oynar. Kaslardaki hücre hasarını da onarır. Büyük çaplı stresi azaltmada bire bir rol oynar. Kas yanması gibi durumlarda tedavi edici rol oynar. Atletik performans gösterenler için öne çıkar. Taurin nasıl elde edilir diye merak ediyorsanız sadece amino asit içeren besleyici gıdalar alarak bunu vücudunuz için kolaylıkla elde edebilirsiniz.