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TAV, Atatürk Havalimanı çalışanları ile vedalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 17:19 | Son Güncelleme

TAV Havalimanları, 6 Nisan’da ticari uçuşlara son verilmesi beklenen İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki çalışanlarına düzenlenen törenle teşekkür etti.TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde ve TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü’nün konuşma yaptığı törende çalışanlara teşekkür sertifikası ve anı plaketi verildi.Yaklaşık 2 bin çalışanın katıldığı törende konuşan Şener, "Bugün bir veda için değil, Atatürk Havalimanı’nda çalışan arkadaşlarımızın emekleri için teşekkür etmek üzere buluştuk.

TAV, Atatürk Havalimanı çalışanları ile vedalaştı

TAV Havalimanları, 6 Nisan’da ticari uçuşlara son verilmesi beklenen İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki çalışanlarına düzenlenen törenle teşekkür etti.
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde ve TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü’nün konuşma yaptığı törende çalışanlara teşekkür sertifikası ve anı plaketi verildi.
Yaklaşık 2 bin çalışanın katıldığı törende konuşan Şener, "Bugün bir veda için değil, Atatürk Havalimanı’nda çalışan arkadaşlarımızın emekleri için teşekkür etmek üzere buluştuk. Aramızdan ayrılanlarla mutlaka yolumuz bir gün kesişecek. Buradaki arkadaşlarımızın işlerini kaybetmemeleri için TAV ve İGA insan kaynakları işbirliği yaptı, çoğu çalışanımızı oraya transfer ettik. Çalışanlarımıza her zaman çok değer verdik. Çalışanı mutlu olmayan bir şirketin yolcularının mutlu olması mümkün değildir. Böylece yolcu memnuniyet oranımız her zaman yüzde 85 ortalamalarında oldu. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde, "Türkçeyi bir buçuk yıldır ama sivil havacılığın dilini 20 yıldır konuşuyorum. Daha önce Paris havalimanlarında tecrübe edindim. Bu tecrübeyle sizin burada oluşturduğunuz başarıyı gördüm. Atatürk Havalimanı’nın dünyada bir referans noktası olduğunu daha iyi gördüm. Bu da sizin profesyonel çalışmalarınız ve misafirperverliğiniz sayesinde oldu. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.
TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, "Yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Atatürk Havalimanı’na 1994’te geldim ve mensubu olmaktan gurur duyduğum iki kurumda, DHMİ ve TAV’da çalıştım. Bizim için en büyük patron hizmet verdiğimiz yolcuydu. Sani bey gerek yolcuların, gerek çalışanların, gerekse de diğer paydaşların hak ve hukukuna en ince ayrıntısına kadar sahip çıktı. Sizler bu ülke için büyük bir değer oluşturdunuz" dedi.
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda TAV Havalimanları Holding, TAV İstanbul, ATÜ, Havaş, TAV Teknoloji, BTA, TAV İşletme Hizmetleri ve TAV Güvenlik’te görev yapan 8 bin çalışana emekleri için sertifika ve plaket verilecek. Sani Şener, ayrı bir toplantıda Atatürk Havalimanı’ndaki ticari işletme sahipleriyle de buluşarak işbirlikleri için teşekkür etti.

TAV, Atatürk Havalimanı çalışanları ile vedalaştı

TAV, Atatürk Havalimanı çalışanları ile vedalaştı

TAV, Atatürk Havalimanı çalışanları ile vedalaştı

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