"TAV Havalimanları için hikaye yeni başlıyor"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yolcu sayılarının dünyada her yıl yüzde 4-5 büyüdüğünü belirterek, "Bu büyümenin ekseriyeti bizim de faaliyet gösterdiğimiz gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecek. Bu nedenle, TAV Havalimanları için hikaye aslında yeni başlıyor." dedi.

AA muhabirine, TAV Holding'in 2018 performansı ve 2019 hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Şener, holding olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ilk açıkladıkları 2018 hedeflerini daha sonra yukarı yönlü revize ettiklerini anımsattı.

Şener, 2018 hedeflerine oldukça rahat bir şekilde ulaşacaklarını vurgulayarak, 2019 hedeflerini ise bu yıl sonunda finansallar ile açıklamayı planladıklarını bildirdi.

Bu yıl birçok yatırımı hayata geçirdiklerini anlatan Şener, şunları kaydetti:

"2018'de Antalya Havalimanı'nı işleten şirketin yüzde 50 ortağı olduk. Kopenhag, Frankfurt, Zürih ve Maskat'ta yolcu salonları açtık. Maskat'ta yiyecek-içecek alanlarını işletmeye başladık. Yer hizmetleri şirketlerimizin Yeni Havalimanı yatırımlarına başladık. Atatürk Havalimanı'nın ticari yolcu trafiğine kapanması nedeniyle biz TAV olarak oradan çıkıyoruz. Onun için yeni bir genel müdürlük binası satın aldık. Yani 2018 oldukça yoğun yatırımlarla geçti. Gündemimizde takip ettiğimiz birçok havalimanı projesi var. Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Afrika şeklinde özetleyebileceğimiz ana faaliyet coğrafyamızda yeni yatırım fırsatlarını araştırıp değerlendirmeye devam edeceğiz."