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TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP'den girişimlere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir'de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağının sağlanacağı "Airport Startup Day" etkinliği için başvurular 15 Eylül'de sona erecek - TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk: - "Airport Startup Day etkinliği geleceğin seyahat deneyimini oluşturacak girişimlere, uluslararası alanda eşsiz bir görünürlük ve yeni işbirlikleri kurma olanağı sunuyor"

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir'de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağı sağlayacak.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları ve Groupe ADP tarafından düzenlenen "Airport Startup Day", Türkiye ve Fransa'dan ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimleri bir araya getirecek.

Uluslararası jüri tarafından seçilen girişimler, Paris Charles de Gaulle ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında projelerini yolcular, yatırımcılar ve sektörün önde gelen isimleriyle paylaşma olanağı bulacak.

Airport Startup Day etkinliğine Türkiye'den 15 girişim seçilecek. Bu girişimlerden ikisi, tüm masrafları TAV ve Groupe ADP tarafından üstlenilmek üzere Paris'teki etkinliğe de katılacak. Etkinlikte yer alan girişimler arasında jüri değerlendirmelerine göre en yaratıcı bulunanlar ayrıca ödüllendirilecek.

Etkinliğe katılmak isteyen girişimciler, 15 Eylül'e kadar "www.airportstartupday.com" adresinde yer alan online form üzerinden başvuru yapabilecek. Jüri tarafından seçilen girişimler eylül ayı sonunda açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve projenin Türkiye ayağını yürüten TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk, yılda 100 milyondan fazla yolcuya hizmet veren bir şirket olarak, yolcu memnuniyetinin tüm operasyonlarının odağında yer aldığını belirtti.

Yolcuların ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek buna uygun inovatif çözümler yarattıklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Ortağımız Groupe ADP tarafından düzenlenen Airport Startup Day etkinliğini bu yıl ülkemizin en büyük ticaret ve girişimcilik merkezlerinden biri olan İzmir'e taşıyoruz. Bu etkinlik geleceğin seyahat deneyimini oluşturacak girişimlere, uluslararası alanda eşsiz bir görünürlük ve yeni işbirlikleri kurma olanağı sunuyor. Bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz etkinliği önümüzdeki yıllarda işlettiğimiz diğer havalimanlarına da taşımayı umuyoruz. Sosyal fayda yaratma misyonumuzun gereği olarak, Türkiye’deki girişimlere bu desteği vermekten mutluluk duyuyoruz."

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