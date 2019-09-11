TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP'den girişimlere destek

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir'de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağı sağlayacak.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları ve Groupe ADP tarafından düzenlenen "Airport Startup Day", Türkiye ve Fransa'dan ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimleri bir araya getirecek.

Uluslararası jüri tarafından seçilen girişimler, Paris Charles de Gaulle ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında projelerini yolcular, yatırımcılar ve sektörün önde gelen isimleriyle paylaşma olanağı bulacak.

Airport Startup Day etkinliğine Türkiye'den 15 girişim seçilecek. Bu girişimlerden ikisi, tüm masrafları TAV ve Groupe ADP tarafından üstlenilmek üzere Paris'teki etkinliğe de katılacak. Etkinlikte yer alan girişimler arasında jüri değerlendirmelerine göre en yaratıcı bulunanlar ayrıca ödüllendirilecek.

Etkinliğe katılmak isteyen girişimciler, 15 Eylül'e kadar "www.airportstartupday.com" adresinde yer alan online form üzerinden başvuru yapabilecek. Jüri tarafından seçilen girişimler eylül ayı sonunda açıklanacak.