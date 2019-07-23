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TAV Havalimanlarından 61,3 milyon avro net kar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 19:30 | Son Güncelleme

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener: - "Atatürk Havalimanı hariç tutulduğunda 2019’un ilk yarısında toplam ciromuz yüzde 9 artışla 345 milyon avroya ulaştı"

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları, yılın ilk yarısında 61,3 milyon avro net kar elde etti.

TAV Havalimanları açıklamasına göre, TAV Havalimanları, yılın ilk yarısında 345 milyon avro ciro ve 61,3 milyon avro net kar açıkladı. Şirketin küresel ayak izi 28 ülkede 90 havalimanına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener "6 Nisan 2019’da ticari uçuşların sonlanmasının ardından, Atatürk Havalimanı’ndaki sorumluluklarımızı tam olarak yerine getirerek Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) devrettik. Atatürk Havalimanı’nın işletme süremizin bitiminden önce kapanmasından dolayı uğradığımız kar kaybının tazmini için DHMİ ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu sürece danışmanlık yapan uluslararası denetim şirketleri KPMG ve PWC, yaptıkları çalışmaların sonucunda teknik değerleme raporlarını ve tazminata ilişkin hesaplamalarını oluşturdu. DHMİ ile ikili görüşmelerimizin ardından kısa zamanda sonucun netleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk yarısında Türkiye’de işlettikleri havalimanlarında iç hat trafikte zayıflama yaşanırken, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının yüzde 11 artış gösterdiğini aktaran Şener, bu dönemde hizmet verdikleri dış hat yolcusunun yüzde 27 arttığını dile getirdi.

Şener hem Türkiye’de hem de yurt dışında turizmin güçlü seyretmesinin finansal açıdan portföydeki havalimanlarına oldukça iyi bir şekilde yansıdığını bildirdi.

Atatürk Havalimanı hariç tutulduğunda 2019’un ilk yarısında toplam cirolarının yüzde 9 artışla 345 milyon avroya ulaştığını bildiren Şener, şunları kaydetti:

"Bu büyümede, havalimanlarımız kadar özel yolcu salonu işletmeciliği hizmeti veren TAV İşletme Hizmetleri’nin de önemli katkısı oldu. TAV İşletme Hizmetleri’nin yaptığı son yatırımlarla birlikte küresel ayak izimiz, Brezilya’dan Şili’ye, Danimarka’dan Kenya’ya kadar genişleyerek, 28 ülkede 90 havalimanına kadar ulaştı.
Atatürk Havalimanı hariç tutulduğunda FAVÖK yüzde 2 azalarak 127 milyon avroya geriledi. Bu azalmaya etki eden en önemli faktörler, 2018 yılının Mayıs ayında portföye dahil olan Antalya’nın sezon dışı dönem olan ilk çeyrek finansal sonuçlarının 2018 finansallarımıza yansımamış olması ve Atatürk Havalimanı’nın kapanışına bağlı olarak ATÜ’nün katkısındaki düşüş oldu. Net kârımız ise yine Atatürk Havalimanı’nın portföyden çıkmasına bağlı olarak yüzde 34 azalarak 61 milyon avro olarak gerçekleşti.
Portföyümüzde yer alan yedi ülkedeki 14 terminal işletmemizin operasyonel ve finansal performansı yükselmeye devam ediyor. Sadece terminal işletmeleri olarak baktığımızda, 2019’un ilk yarısında ciroda yüzde 10, FAVÖK’te yüzde 14 artış kaydettik. Atatürk Havalimanı’nın portföyümüzden çıkması sonrasında işletmekte olduğumuz diğer küçük ölçekli havalimanlarında operasyonel kaldıraç etkisini görmeye başladık. Bu nedenle ilerleyen dönemlerde hem organik hem de inorganik büyümenin sonuçlarımıza etkisinin artmasını bekliyoruz. Mevcut havalimanı portföyümüzün trafik büyümesini sürekli inovasyon ve aktif pazarlama ile artırırken, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz yatırım kriterlerimiz doğrultusunda hissedarlarımız için değer yaratacak inorganik büyüme fırsatlarına odaklanmaya da devam ediyoruz. Tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza TAV Havalimanları’na yaptıkları paha biçilemez katkı ve destekleri için teşekkürü bir borç biliyorum "

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