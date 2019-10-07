TAV, New York JFK Havalimanı’nda iki özel yolcu salonu açtı

TAV İşletme Hizmetleri Kuzey Amerika’nın uluslararası yolcu trafiği en yoğun havalimanı olan New York JFK Havalimanı’nda iki özel yolcu salonu açtı. TAV, iki yolcu salonunda yılda 200 binden fazla yolcuya hizmet verecek.

TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri 28 ülkede 90 özel yolcu salonu işletiyor. Şirketin portföyüne eklediği son havalimanı New York John F. Kennedy oldu. JFK Terminal 1’de “primeclass Lounge” ile faaliyete başlayan TAV, Terminal 4’te de “primeclass Air India Lounge”u işletiyor. Her iki özel yolcu salonu toplam 773 metrekarelik alanda hizmet veriyor. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “İstanbul Atatürk Havalimanı hariç tutulduğunda, 2019’un ilk yarısında toplam ciromuz yüzde 9 artışla 345 milyon avroya ulaştı. Bu büyümede, havalimanlarımız kadar özel yolcu salonu işletmeciliği hizmeti veren TAV İşletme Hizmetlerinin de önemli katkısı oldu. TAV İşletme Hizmetleri bugün 28 ülkedeki 90 yolcu salonunda yılda yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet veriyor. 2020’de 30 ülkede 110 yolcu salonunda 10 milyondan fazla misafirimize hizmet vermeyi planlıyoruz. Dünyanın en büyük havacılık pazarı olan ABD’de tercih edilen küresel bir marka olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz ve iyi bir ülke temsilciği yaptığımıza inanıyoruz” dedi.