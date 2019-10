TAV ve Groupe ADP’den girişimlere destek programı

İnovatif çözümler

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener de "TAV olarak her zaman finansal başarıyla sosyal faydayı birlikte oluşturmayı amaçladık. Groupe ADP ile oluşturduğumuz bu programla, Türkiye’den kreatif girişimlerin uluslararası alana açılması için önemli bir destek sunacağız. Aynı zamanda, geleceğin seyahat deneyimini oluşturacak çözümleri ortaya çıkararak havalimanlarımızda uygulama fırsatını yakalayacağız. TAV, havalimanları işletmeciliğinin her adımında hizmet sunan entegre bir iş modeline sahip. Bu iş modeli sayesinde yolcularımızın ihtiyaç ve beklentilerini her adımda takip edebiliyor ve inovatif çözümler üretebiliyoruz. TAV Teknoloji şirketimizdeki bilgisayar mühendislerimizin ürettiği 43 ürün ile yolcu deneyimini kolaylaştırıyoruz. Şimdi sahip olduğumuz bütün bu birikimi, veriyi ve havalimanlarımızı, kreatif fikirlere sahip genç girişimlere açıyoruz” diye konuştu.

Girişimlere destek programı başlıyor

Girişim hızlandırma programı, bu yıl aralık ayında seçilecek Türkiye’den iki ve Fransa’dan iki girişimle başlayacak. Aralık 2019’da başvurular başlayacak ve Mart 2020’de seçilen girişimler açıklanacak. Bu girişimler 6 ay boyunca ADP Innovation Hub ve TAV İnovasyon Merkezi’nde çalışma imkanı bulacak; TAV ve ADP tarafından işletilen havalimanlarında geliştirdikleri ürünleri deneyebilecekler. TAV ve ADP’nin ilişkide olduğu iş ortakları ve uzmanlardan oluşan ağa erişim sağlayarak büyüme stratejilerine destek alabilecekler. Yeterli olgunluğa ulaşan girişimlere TAV ve ADP yatırım desteği de sunacak.