Tava böreği tarifi: Parmak ısırtan tava böreği yapılışı ve püf noktaları

Kısa sürede su böreği tadında bir börek hazırlamaya ne dersiniz? Çıtır çıtır hamuru, lezzetli iç harcıyla damak çatlatan tava böreği tarifi pratik bir şekilde hazırlanıyor ve dev bir lezzete dönüşüyor. Tava böreği tarifini peynirli iç harç ile pişirdik, ancak siz dilediğiniz malzeme ile tarifi yapabilirsiniz.

TAVA BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

20 dakikada pişirebileceğiniz, 6 porsiyonluk kolay tava böreği tarifi için malzemeler;

2,5 adet yufka

Bir adet yumurta

½ su bardağı süt

Bir kahve fincanı sıvı yağ

İç harcı için malzemeler:

Yarım kase ufalanmış beyaz peynir

Yarım kase rendelenmiş kaşar peyniri

Bir ince ince kıyılmış maydanoz

TAVA BÖREĞİ TARİFİ YAPILIŞI