Tava böreği tarifi, tava böreği nasıl yapılır?

Börek yapmakla kim uğraşacak diyenlerin hayatına kolaylık katıyoruz ve onlar için pratik tava böreği tarifini paylaşıyoruz. Fırına girmeden, teflon tavada kızık ateşte pişen börek sadece 20 dakikada hazır olacak. Börek yapmak için artık profesyonel bir şef olmanıza gerek kalmadı sevgili okur!

TAVA BÖREĞİ İÇİN MALZEMLER

3 adet yufka

300 gram beyaz peynir

1/2 demet kıyılmış maydanoz

1,5 su bardağı süt

3/4 çay bardağı sıvı yağ

Çörek otu

HAZIRLANIŞI

Kıyılmış maydanozu peynir ve çörek otu ile karıştırarak iç malzemesini hazırlayın.

Büyük bir teflon tavanın dibini fırça yardımıyla yağlayın.

Yufkalardan bir tanesini tavaya alın ve kenarları dışarı sarkacak şekilde içine yerleştirin.

Sütü ve sıvı yağı karıştırın. Bu karışımla tavadaki yufkayı hafif bir şekilde ıslatın.

Sıra geldi ikinci yufkaya... Yufkayı küçük küçük parçalara bölün ve sütlü karışımla iyice ıslatın. Islanmış yufkanın yarısını tavaya alın ve üzerine peynirli harcı dökün.

Kalan ıslanmış ve parçalanmış yarım yufkayı da harcın üzerine dağıtın. Son olarak üstüne kalan yufkayı örtün. Kenardan sarkan yufka parçalarını da içe doğru toplayabilirsiniz.

Böreği doğru bir şekilde tavaya yerleştirdikten sonra tavayı ocağa alın. Kısık ateşte böreğin tabanını pişirin.

Diğer kısmını pişirmek için de büyük ve düz bir tabak alın. Böreğin üzerine tabağı koyup hızlı bir şekilde ters çevirin. Çiğ kalan kısmı da kısık ateşte kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.



