EDİRNE (AA) - Edirneli ciğerciler, PTT tarafından bastırılan tava ciğerli anma pullarını, restoranlarında ciğer yiyen müşterilerine hediye ediyor.
Edirne'nin meşhur tava ciğeri, PTT'nin "Marmara Bölgesi Yöresel Yemeklerimiz" adı altında hazırladığı anma pullarında yer aldı.
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavüle çıkan anma pullarına ciğercilerin rağbet gösterdiğini ve tava ciğer yiyen müşterilerine hediye ettiğini söyledi.
Tava ciğerin pullarda yer almasının Edirnelileri ve ciğerci esnafını sevindirdiğini ifade eden Dinar, "Edirne'mizin en önemli lezzeti tava ciğer, PTT'nin sunumuyla pullarda da yerini aldı. Bayram öncesi çıkmış olması da bizim için çok güzel oldu. Bizde Edirneli ciğerciler olarak sabah saatlerinde PTT'ye gidip pullardan aldık. Restoranlarımızda tava ciğer yiyen müşterilerimize bu anma pullarından hediye ediyoruz." dedi.
Tava ciğerin ünü ve lezzetinin her geçen gün arttığını vurgulayan Dinar, şunları söyledi:
"PTT'nin her yıl farklı bölgeler için düzenlediği yöresel yiyecekler anma pullarında, bu yıl Marmara Bölgesi yer aldı. Tabii bu anma pullarının başını tava ciğeri çekiyor. Bizim için çok gurur verici bir şey. Edirne'nin ve tava ciğerin daha çok tanınması açısından çok faydalı olacak. Bayram öncesi çıkması daha da güzel oldu.
Bayramda kartpostallı kutlama geleneğini yaşatmak isteyenler, zarfların arkasına tava ciğer pulunu yapıştırıp gönderecekler. Bu sayede tava ciğer her yere ulaşmış olacak. Sevdiklerimize iyi dileklerimizi, Edirne'den giden tava ciğerli pullarla ileteceğiz. Aynı zamanda ciğerci esnafı olarak müşterilerimize bu pullardan birer tane hediye ediyoruz. Onlar için de güzel bir hatıra oluyor."
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