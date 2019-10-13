"Tavaf" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Çalışmalarında kendine has bir teknik kullandığını dile getiren Berberoğlu, "Kendi kimliğim olması gerekiyordu, tabii bu zor bir iş. Bir sanatçının kendini bulması demek yeni bir sanat anlayışı ortaya çıkarması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Berberoğlu, 2-3 ayı bulan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan eserlerin yapımında demir, beton, polyester, kum ve pirinç gibi malzemeler kullanıldığını anlatarak "Değişik malzemeler kullanmamın sebeplerinden biri de çağın sanat anlayışına ayak uydurmak." ifadesini kullandı.

Sergilenen eserlerin sayısı kadar büyüklüklerinin de önemli olduğunu vurgulayan Berberoğlu, "Bazılarının 5 metreye 3 metre civarında boyutu var." dedi.

Berberoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Tavaf" projesinde hem zor hem de zaman gerektiren teknikler ve malzemeler kullandıklarını söyledi.

- "İki senedir bu proje üzerinde çalışıyorum"

Eserlerde kullandığı tekniğin ilham kaynağının, çalışmalarına yeni başladığı zamanlarda gördüğü bir rüya olduğunu anlatan Berberoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ilk kişisel sergim, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli karma sergilere katıldım. Kelimat Sanat Galerisindeki 3 karma sergiye de katıldım. Bu seriye 7 sene önce başladım, 3 sene önce de Kelimat Sanat Evi'yle ve Adnan Al Ahmad ile tanıştım. Resimleri gösterdiğimde Adnan Bey bunun bir projeye dökülmesi gerektiğini söyledi. İki senedir yoğun bir şekilde bu proje üzerinde çalışıyorum."

Çocukluğundan bu yana merak ettiği bir konu üzerinde çalıştığını belirten Berberoğlu, "Çocukluğumda köyden birileri hacca gidip geliyordu. Gittikleri hal ile döndükleri hal aynı değildi ve bu benim için bir merak konusu oldu. Çünkü kişiliklerinde de bir değişim gördüm. Bir sanatçı olarak kendi kültürümü de yansıtmam gerekiyor. Doğal olarak bu konuya başlamış oldum." şeklinde konuştu.

Sergide tabloların yanı sıra 5 rölyef ve Kabe'nin köşesinde bulunan Hacer-ül Esved taşından esinlenerek yaptığı bir heykelin de yer aldığını anımsatan Berberoğlu, eserlerini yapmadan önce tarihi bilgileri ve konuyla ilgili hikayeleri de okuduğunu ifade etti.