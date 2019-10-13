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"Tavaf" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:11 | Son Güncelleme

Müslümanların Kabe-i Muazzama'daki ibadetlerini konu alan resim ve heykel sergisi "Tavaf", Kelimat Sanat Evinde açıldı - Sanatçı Ertuğrul Berberoğlu: - "Değişik malzemeler kullanmamın sebeplerinden biri de çağın sanat anlayışına ayak uydurmak" - "Çocukluğumda köyden birileri hacca gidip geliyordu. Gittikleri hal ile döndükleri hal aynı değildi ve bu benim için bir merak konusu oldu"

İSTANBUL (AA) - Müslümanların Kabe-i Muazzama'daki ibadetlerini konu alan "Tavaf" resim ve heykel sergisi açıldı.

Koşuyolu'ndaki Kelimat Sanat Evinde sanatçı Ertuğrul Berberoğlu'nun 2 yıllık çalışması sonucu ortaya çıkan 60'a yakın eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Berberoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Tavaf" projesinde hem zor hem de zaman gerektiren teknikler ve malzemeler kullandıklarını söyledi.

Sergilenen eserlerin sayısı kadar büyüklüklerinin de önemli olduğunu vurgulayan Berberoğlu, "Bazılarının 5 metreye 3 metre civarında boyutu var." dedi.

Berberoğlu, 2-3 ayı bulan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan eserlerin yapımında demir, beton, polyester, kum ve pirinç gibi malzemeler kullanıldığını anlatarak "Değişik malzemeler kullanmamın sebeplerinden biri de çağın sanat anlayışına ayak uydurmak." ifadesini kullandı.

Çalışmalarında kendine has bir teknik kullandığını dile getiren Berberoğlu, "Kendi kimliğim olması gerekiyordu, tabii bu zor bir iş. Bir sanatçının kendini bulması demek yeni bir sanat anlayışı ortaya çıkarması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "İki senedir bu proje üzerinde çalışıyorum"

Eserlerde kullandığı tekniğin ilham kaynağının, çalışmalarına yeni başladığı zamanlarda gördüğü bir rüya olduğunu anlatan Berberoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ilk kişisel sergim, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli karma sergilere katıldım. Kelimat Sanat Galerisindeki 3 karma sergiye de katıldım. Bu seriye 7 sene önce başladım, 3 sene önce de Kelimat Sanat Evi'yle ve Adnan Al Ahmad ile tanıştım. Resimleri gösterdiğimde Adnan Bey bunun bir projeye dökülmesi gerektiğini söyledi. İki senedir yoğun bir şekilde bu proje üzerinde çalışıyorum."

Çocukluğundan bu yana merak ettiği bir konu üzerinde çalıştığını belirten Berberoğlu, "Çocukluğumda köyden birileri hacca gidip geliyordu. Gittikleri hal ile döndükleri hal aynı değildi ve bu benim için bir merak konusu oldu. Çünkü kişiliklerinde de bir değişim gördüm. Bir sanatçı olarak kendi kültürümü de yansıtmam gerekiyor. Doğal olarak bu konuya başlamış oldum." şeklinde konuştu.

Sergide tabloların yanı sıra 5 rölyef ve Kabe'nin köşesinde bulunan Hacer-ül Esved taşından esinlenerek yaptığı bir heykelin de yer aldığını anımsatan Berberoğlu, eserlerini yapmadan önce tarihi bilgileri ve konuyla ilgili hikayeleri de okuduğunu ifade etti.

Berberoğlu, heykel çalışmasında hacıların tavaf ederken selamladığı bu kutsal taşın yuvarlak bir boşlukla temsil edildiğini belirterek, "Taşı koyarsam bazı değerlere saldırı olacağını düşündüm." diye konuştu.

"Tavaf" projesinin tamamen sufi bir proje olduğunun altını çizen Berberoğlu, "Tavaf, konusunu derinlemesine, hassasiyetle incelemiş olduğum bir proje. Şimdiye kadar yaptığım en önemli proje. Bana bu konunun projeye dökülmesi fikrini veren de Adnan Al Ahmad Bey'dir." dedi.

- "Sergi yoğun bir iş temposu sonucu ortaya çıktı"

Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad ise serginin çalışmalarına 2017'de başladıklarını söyledi.

Ahmad, eserlerin uzun süren çalışmalar ve yoğun bir iş temposu sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

Sanatçının eserlerinde farklı teknikler kullandığını belirten Ahmad, Berberoğlu'nun sergi konusu dolayısıyla ilk kez Feridüddin Attar ve Hallac-ı Mansur gibi yazarların tasavvuf üzerine yazdığı kitapları okuduğunu dile getirdi.

Ahmad, çalışmaları esnasında sanatçı Berberoğlu'nun yüksek sufi bir his yaşadığını, hissettiği kutsal hislerin her tabloya ayrı ayrı yansıdığını sözlerine ekledi.

- "Tavafın geniş ve derin anlamından yola çıkılıyor"

Sanatçı Ertuğrul Berberoğlu'nun "Tavaf" projesi çerçevesinde sergilenen tablolarında, çoğu kimsenin çelişkiler listesine koyduğu kavramları bir araya getirmek üzere, tavafın geniş ve derin anlamından yola çıkılıyor.

Mekke şehrini hac veya umre için ziyaret eden Müslümanların Kabe-i Muazzama'daki ibadetlerini eserlerine yansıtan sanatçı, bunları tümleşik, iç içe ve çelişki kavramından tamamen uzak kavramlar olarak ortaya koyuyor.

Galerinin 3 katında 60'a yakın eserle izlenime sunulan sergi, 12 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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