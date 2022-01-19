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Tavan Arasında Padişah Portreleri

19.01.2022 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı padişahları dahil Avrupalı hükümdar ve soyluların portreleri, İskoçya’da Monteviot malikanesinin tavan arasında en az yüz yıldır gözlerden uzak durduktan sonra Londra’daki Sotheby’s müzayede evinde online açık artırmayla satışa çıkarıldı

Osmanlı padişahları dahil Avrupalı hükümdar ve soyluların portreleri, İskoçya’da Monteviot malikanesinin tavan arasında en az yüz yıldır gözlerden uzak durduktan sonra Londra’daki Sotheby’s müzayede evinde online açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Satışa çıkarılan padişah portreleri arasında Kanuni Sultan Süleyman, 1. Murat, 1. Mehmet; 1. ve 2. Bayezid ile Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timurlenk var.

Monteviot Malikanesi’nin sahibi Lothian Markizi’nin, atalarına ait malikanenin tavan arasında bulduğu milyonlarca sterlin değerindeki bu sanat eserleri, uzmanlar tarafından ‘heyecan verici bir keşif’ olarak nitelendi.

Tavan arasında bulunduğu haliyle çekilen fotoğrafta olduğu gibi, bir asır boyunca öylece keşfedilmeyi beklemişler.

Satış için getirildikleri müzayede evinin uzmanı David McDonald bu eserlerin daha önce Newbattle Abbey adlı manastırda bulunan kayıtlı eserler olduğunu belirtti. Eserler daha sonra 1723 yılında Lothian ailesinin himayesine verilmiş.

Kanuni Sultan Süleyman portresi, giydiği kavukla birlikte ‘olağanüstü’ olarak nitelenmiş ve zamanın İskoç gizli servis casusu John Macky tarafından manastırın ‘Büyük Devlet Adamları’ salonunda incelenerek kaydedilmiş.

Altı Türk hükümdarla birlikte 484 resim, 16. yüzyıl dönemi İtalyan tarihçi ve biyografi uzmanı Paolo Giovio ile ilişkilendiriliyor.

Kanuni portresinin 1534 yılında İstanbul’a giden Venedik delegasyonundan kimselerin tarifi üzerine çizildiği sanılıyor. Üzerindeki 43 yazısı ise padişahın, Irak’ı Osmanlı topraklarına kattığında ve Papa’nın tüm Hristiyanlardan sağladığı desteğe rağmen, Preveze deniz savaşında, Avrupa’ya karşı zafer elde ettiği dönemdeki yaşı olarak tahmin ediliyor.

Bu portrenin, aynı tarifle çizilen bir başka örneği geçen yıl yine aynı müzayede evinde 438 bin sterline satılmıştı.

Şimdi altısı birden 50 ila 70 bin sterlin arasında alıcısını bekliyor.

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