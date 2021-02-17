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Tavan arasındaki cesede polis kazma ve balyozla ulaştı

17.02.2021 18:07 | Son Güncelleme:
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Antalya’da müstakil evin tavan arasında 3-4 aylık olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait iskelet sistemi bulundu.

Antalya’da müstakil evin tavan arasında 3-4 aylık olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait iskelet sistemi bulundu. Polis ekipleri kazma ve balyozla çatıdaki kiremit ile tahtaları kırarak cesede ulaşabildi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sırasında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3001 Sokak üzerindeki kullanılmayan ve depo olarak kullanılan müstakil evde meydana geldi. Matruk yapıya alkol almaya gelen bir kişi bir bölümü açık olan kapıdan evin içine girdi. Gelen ağır koku üzerine telefonunun ışığıyla tavan arasına bakan şahıs, bir iskelet sistemi gördü. Vatandaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler evin içine girip tavan arasında cesedin yerini belirledi. Alanın dar ve karanlık olması nedeniyle ekipler içeriden detaylı inceleme yapmadı. İtfaiyeden balyoz ve kazma alan polis ekipleri, çatının tahta bölümlerini açmak için yukarı çıktı. Rüzgarlı ve soğuk havada tehlikeye rağmen ekipler, yarım saatlik çalışmayla cesedin bulunduğu yerdeki kiremit ve tahtaları kaldırdı. Ekipler iskelet sistemini buldukları cesedin yaklaşık 3-4 aylık olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri merdiven yardımıyla çıktıkları çatıda kemikler üzerinde inceleme yaptı. Cenaze ekipleri tarafından poşete alınan kemik parçaları kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis kemik sisteminin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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