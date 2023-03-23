Tavana asılı bulunmuştu... Kızı her şeyi itiraf etti: Erkek arkadaşıyla plan yapıp öldürmüş! Dikkat çeken tecavüz detayı

Muğla'nın Yatağan İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık dosyası kapsamında Mehmet K.'nın evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yatağan'ın Bozarmut Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada Mehmet K.'ya ait evrakta 'Ayşegül B.'nin isminin geçtiği belirlendi.

Geçen 16 Mart günü gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusunda Ayşegül B.'nin şüpheli davranışlarda bulunması üzerine soruşturma genişletildi. Ayşegül B.'nin babası Samet B.'nin 25 Şubat 20022'de kendisini iple tavana asarak intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğuna dair dosyasının olduğu belirlendi.

'BABAM 16 YAŞINDAN İTİBAREN BANA DEFALARCA TECAVÜZ ETTİ'

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çapraz sorguya aldığı Ayşegül B., "Babam 16 yaşından itibaren bana defalarca tecavüz etti. Bundan dolayı babamı öldürmek için bir bardak su içerisine 17 ilacı karıştırdım. Suyu babama içirdim. Ancak ölmedi. Bunun üzerine sevgilim Mehmet Karadağ ile babamı öldürmek için plan yaptık. Babam gece vardiyasına fabrikaya gitmek için evden çıktı. Mehmet ile evimizin karşısında bulunan boş evde bekledik. Babam servis beklediği esnada dikkatini boş eve çekmek için ses ve ışık çıkardık. Sesleri duyarak boş eve doğru yöneldiği esnada Mehmet karanlıktan faydalanarak babamı eter veya benzeri bir ilaç ile bayılttı. Önceden hazırladığım insülin iğnelerini babamın vücuduna enjekte ettim. Babamı daha sonra intihar süsü vermek için iple asarak öldürdük" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Ayşegül B.'nin cinayeti itiraf etmesi üzerine jandarma ekipleri anne Penbe B. ve Mehmet K.'nın ağabeyi Halil İbrahim K.'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül B. ile 'kasten öldürme suçu'na katıldığı ileri sürülen Halil İbrahim K. (40) ile dolandırıcılık suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet K. tutuklandı, Penbe B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(DHA)

