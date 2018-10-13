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Tavandan yılan düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Çin'de insanların bir arada olduğu bir toplantı sırasında tavadan yılan düştü. Korku dolu anların yaşandığı o sırada yaşananlar kayda geçti.

Çin'in Guangxi bölgesinde sabah vakti toplantı için bir arada bulunan grup, büyük bir korku yaşadı. İki metrelik bir piton yılanı, orada bulunan insanların arasına tavandan düştü. Büyük paniğin yaşandığı olayda olay yerine gelen ekipler yılanı yakaladı.

Yılanın oraya nasıl geldiği konusunda polis araştırma başlatırken, aynı yerde geçen yıl da bir yılan ele geçirildiği belirtildi.

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