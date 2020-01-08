HABER
  4. Tavanı çöken metruk evdeki 4 kişi yaralandı

Tavanı çöken metruk evdeki 4 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

Tavanı çöken metruk evdeki 4 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tavanı çöken metruk evdeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, yaklaşık 15 yıldır boş olan metruk bir evin tavanındaki tahtları sökmeye başladı.

Bu sırada çöken tavanın altında kalan 4 kişi yaralandı.

Mahalle sakinleri tarafından evden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Öte yandan, UMKE ve AFAD ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Ankara’da TOKİ kuraları çekildiAnkara’da TOKİ kuraları çekildi
Sakarya’da su baskını nedeniyle bir mahalle sular altında kaldıSakarya’da su baskını nedeniyle bir mahalle sular altında kaldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çökme Diyarbakır Metruk Ev tavan

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada karar

Korkunç cinayetle ilgili davada karar

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Son dakika... Esenyurt'ta hareketli anlar! Silah çekip kendisini eve kilitledi

İstanbul'da hareketli anlar! Silah çekip...

21 saatin ardından Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

İBB'den üniversitelilere eğitim yardımı! Yeni başvuru tarihleri açıklandı

15 bin kişilik kontenjan boş kaldı!

Son dakika: PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne darbe! Esme Erat etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.