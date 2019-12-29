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  4. Tavanı delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

Tavanı delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 12:50 | Son Güncelleme

Antalya’da atıl vaziyetteki bilardo salonunun tavanını delerek kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, 18 kilo altını çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce bilardo salonu olarak işletilen atıl vaziyetteki bilardo salonuna giren hırsızlar, yanlarında getirdiği ekipmanlarla tavanı delmeye başladı.

BİLARDO SALONUNU SES ÇIKMASIN DİYE SU İLE DOLDURMUŞLAR

Soyguncular çevreden ses duyulmaması için su vanasını açarak, eski bilardo salonunu su ile doldurdu. Deldikleri tavandan kuyumcu dükkanına ulaşan hırsızlar, 9 kilo 22 ayar ve 9 kilo 14 ayar altını çalarak kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen ve manzara karşısında şaşkına dönen kuyumcu dükkanı sahibi polis ekiplerine haber verdi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis inceleme yaparken, itfaiye ekipleri de bilardo salonundaki suyun tahliye çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya altın hırsızlığı

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