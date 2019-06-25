Tavanı göçen evde anne oğul yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir evin salon tavanında göçük oluşması nedeniyle evde bulunan anne oğul yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Zeynep Gökçe (65) ile kendisini ziyarete gelen oğlu Reşit Gökçe (35), salonda otururken evin tavanında göçük oluştu.

Avizenin takılı olduğu alandaki bir kısmın çökmesi nedeniyle anne oğul yaralandı.

Evde bulunan diğer aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne oğlu Toros Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ve itfaiye ekipleri de evde inceleme yaptı.

