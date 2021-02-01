Tavanı tamir etmek isterken balkondan düştü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde balkon tavanındaki tahtaları vidalamaya çalışan adam, dengesini kaybederek 3 kat aşağıdaki zemine düştü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yaylacık Mahallesinde bulunan bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur B., balkon tavanından sarkan tahtaları vidalamayı çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Dengesini kaybetmesiyle toprak zemine düşen Uğur B. yaralandı. Uğur B’yi yerde görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Uğur B., ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

