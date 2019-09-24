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Tavas'ta yaralı vaşak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:27 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde hareket etmekte güçlük çeken bir vaşak vatandaşlar tarafından fark edilince durum Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirildi.

Tavas'ta yaralı vaşak bulundu

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde hareket etmekte güçlük çeken bir vaşak vatandaşlar tarafından fark edilince durum Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirildi. Anadolu’da ender görülen ve koruma altında olan bir tür olduğu anlaşılan vaşağın sırtından darbe aldığı ortaya çıktı.
Tavas İlçesi’nin Sarıabat Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulunan vaşak, vatandaşlar tarafından fark edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınan vaşak, tedavi edilmesi için Sokak Hayvanları Barınma Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.
Koruma altına alınan yaralı vaşak, tedavisinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı veterinerlerinden Elvan Alkaya, vaşağın, Anadolu'da ender görülen ve koruma altında olan bir tür olduğunu belirterek, hayvanın sırt bölgesinden darbe aldığını ve arka ayaklarının bu nedenle tutmadığını söyledi. Koruma altına alınan yaralı vaşak, tedavisinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAF

Tavas'ta yaralı vaşak bulundu

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