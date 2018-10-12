TAV’dan Kopenhag’a “helal” salon

KOPENHAG (AA) - TAV tarafından Kopenhag Havalimanı’nda işletilen özel salonun resmi açılışı gerçekleşti.

İskandinavya’nın dünyaya açılan kapısı Kopenhag Havalimanı’nda, TAV tarafından hizmete sokulan özel salon ‘Primeclass Lounge’un resmi açılışı Türkiye Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, TAV Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Doğan ve Kopenhag Havalimanı Üst Yöneticisi Thomas Woldbye (CEO) tarafından gerçekleştirildi.

Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Uluslararası alanda kendini kanıtlamış başarılı bir Türk kuruluşu olan TAV’ın bugün Danimarka’da bu havaalanında da böylesi güzel bir merkezi açmış olması, beni son derece gururlandırdı. Havacılık sektöründe Türk Hava Yolları bizler için ne ise havacılık ile ilgili bir diğer sektör olan havacılık hizmetleri sektöründe de TAV bizim gurur kaynağımız. TAV dünyada bizi başarıyla temsil eden bir kuruluş.” dedi.

TAV Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Doğan, birçok ulustan insanlara dokunmayı, onlara Türk misafirperverliğini en iyi şekilde sunmayı planladıklarını belirterek, "Aynı zamanda Türkiye’yi tanıtma amacındayız. Türkiye’yi, Türk insanını, Türkiye’nin misafirperverliğini, umarım bu bağlantı noktasını iyi değerlendirebiliriz." ifadesini kullandı.