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TAV’dan Kopenhag’a “helal” salon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 00:23 | Son Güncelleme

TAV’ın Kopenhag Havalimanı’nda bulunan “Primeclass Lounge” adlı özel salonunun açılışı yapıldı -Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek: - "TAV bizim gurur kaynağımız, dünyada bizi başarıyla temsil eden bir kuruluş" - TAV Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Doğan: - "Birçok ulustan insanlara dokunmayı, onlara Türk misafirperverliğini en iyi şekilde sunmayı planlıyoruz" - Kopenhag Havalimanı Üst Yöneticisi Thomas Woldbye: - "Yıllardır Türk Hava Yolları ile birlikte çalıştık, şimdi de TAV ile aynı çatı altında çalışacağız, bu mükemmel bir iş birliği olacak"

KOPENHAG (AA) - TAV tarafından Kopenhag Havalimanı’nda işletilen özel salonun resmi açılışı gerçekleşti.

İskandinavya’nın dünyaya açılan kapısı Kopenhag Havalimanı’nda, TAV tarafından hizmete sokulan özel salon ‘Primeclass Lounge’un resmi açılışı Türkiye Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, TAV Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Doğan ve Kopenhag Havalimanı Üst Yöneticisi Thomas Woldbye (CEO) tarafından gerçekleştirildi.

Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Uluslararası alanda kendini kanıtlamış başarılı bir Türk kuruluşu olan TAV’ın bugün Danimarka’da bu havaalanında da böylesi güzel bir merkezi açmış olması, beni son derece gururlandırdı. Havacılık sektöründe Türk Hava Yolları bizler için ne ise havacılık ile ilgili bir diğer sektör olan havacılık hizmetleri sektöründe de TAV bizim gurur kaynağımız. TAV dünyada bizi başarıyla temsil eden bir kuruluş.” dedi.

TAV Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Doğan, birçok ulustan insanlara dokunmayı, onlara Türk misafirperverliğini en iyi şekilde sunmayı planladıklarını belirterek, "Aynı zamanda Türkiye’yi tanıtma amacındayız. Türkiye’yi, Türk insanını, Türkiye’nin misafirperverliğini, umarım bu bağlantı noktasını iyi değerlendirebiliriz." ifadesini kullandı.

Doğan, Kopenhag'ın stratejik bir yer olduğunu, önceki yıllarda Kopenhag Havalimanı'nın en iyi ticarileşen ve en iyi hizmet sunan havalimanı seçildiğini anımsattı. Doğan işin en iyisini yaptıklarını ve dünyada sayılı şirketlerden birisi olduklarını kaydetti.

Kopenhag Havalimanı Üst Yöneticisi Thomas Woldbye, havaalanlarının birçok ulustan insanın buluştuğu bir bağlantı merkez olduğunu vurgulayarak, "Biz daha fazla enternasyonal olmak istiyoruz. Yıllardır Türk Hava Yolları ile birlikte çalıştık, şimdi de TAV ile aynı çatı altında çalışacağız, bu mükemmel bir iş birliği olacak. Ayrıca TAV’ın özel salonu çok harika olmuş." diye konuştu.

TAV Danimarka, Almanya ve İsviçre Satış ve Pazarlama Müdürü Hatice Pınar Bora ise özel salonda sunulan yemeklerin “helal” olduğunu ifade etti.

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