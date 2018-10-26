TAV’dan yılın ilk 9 ayında 206 milyon avro net kar

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları 2018’in dokuz ayında net karını yüzde 25 artırarak 206 milyon avroya yükseltti.

TAV Havalimanları açıklamasına göre, TAV Havalimanları, yılın dokuz ayında 118 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirket aynı dönemde 902 milyon avro ciro elde ederken net karı 206 milyon avro oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV olarak yedi ülkede 15 havalimanının işletmesini üstlendiklerini belirtti. Havalimanı işletmeciliğinde tüm dünyada tercih edilen bir marka olarak, hizmet şirketlerinin de 20 ülkede toplam 63 havalimanında hizmet verdiğini bildiren Şener, hizmet şirketlerinin faaliyet gösterdiği 63 havalimanının 40'nın yurt dışında, 19 farklı ülkede bulunduğunu aktardı.

Şener, mayıs ayında, Türkiye’nin dış hat yolcu trafiği açısından ikinci büyük havalimanı olan Antalya Havalimanına yüzde 50 ortak olduklarını anımsattı. 2018’in dokuz ayında dış hat yolcu trafiği yüzde 27 büyüyen Antalya Havalimanının Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonu olarak şirketin geleceğe dönük büyüme planları içinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Şener, 2018 yılında işlettikleri havalimanlarının neredeyse tamamının tüm zamanların en yüksek dış hat yolcu rakamlarına ulaşarak kendi rekorlarını kırdığını vurguladı.