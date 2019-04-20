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TAV’ın Umman operasyonları ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 11:35 | Son Güncelleme

TAV Havalimanları iştirakleri ATÜ, TAV İşletme Hizmetleri ve BTA’nın Umman havalimanlarında verdiği hizmetler ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları iştirakleri ATÜ, TAV İşletme Hizmetleri ve BTA’nın Umman hava limanlarında verdiği hizmetler ödüllendirildi.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV hizmet şirketleriyle faaliyet gösterdiği Umman’da hizmet kalitesi ve ülkenin tanıtımına yaptığı katkılar nedeniyle havalimanı otoritesi tarafından ödüllendirdi.

TAV İşletme Hizmetleri, Umman’ın dört havalimanının tamamında hizmet veriyor. Maskat Havalimanı’nda bulunan 4 bin metrekarelik primeclass lounge yılda 350 bin yolcu ağırlıyor. ATÜ Duty-Free Salalah Havalimanı’nda hizmet veriyor. BTA Maskat Havalimanı’nda Cakes&Bakes gibi kendi markalarının da aralarında yer aldığı 20 noktada misafirlerini ağırlıyor ve havalimanının yiyecek-içecek alanlarının işletmesini üstleniyor.

Al Bustan Palace’da düzenlenen törende ödülleri ATÜ adına Genel Müdür Ersan Arcan, BTA adına İcra Kurulu Üyesi Baha Bülbül ve TAV İşletme Hizmetleri adına İş Geliştirme Koordinatörü Oytun Arat aldı. Ödüller, Umman Sosyal Hizmetler Bakanı Şeyh Halin bin Ömer El Marhun tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATÜ Duty Free Genel Müdürü Ersan Arcan, “ATÜ olarak, her zaman müşterilerimizi işimizin odağında tuttuk. Bu anlamda, yolcularımızın ihtiyaç ve isteklerini önceden bilerek onlara en iyi müşteri deneyimini yaşatmak üzere hareket ediyoruz. Almış olduğumuz birçok uluslararası ödülle dünya çapındaki en önemli gümrüksüz satış mağazaları işletmecisinden biri olduk. ATÜ’nün, üçüncüsü düzenlenen ‘Oman Airports Awards’ ödül töreninde, ‘En Başarılı Perakende Şirketi’ ödülüne layık görülmesinden mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan ise şunları kaydetti:

“Yolcularımızın değişen ihtiyaç ve taleplerine uygun ürün ve hizmetler geliştiren şirketimizin Umman’da aldığı ‘Excellence in Hospitality’ ödül bizi son derece mutlu etmiştir. Bugün dünyanın 23 ülkesindeki 40’tan fazla hava limanında toplam 83 özel yolcu salonu işletiyoruz. Yılda 350 binden fazla yolcuya TAV “primeclass” markamız altında lounge işletmeciliği, karşılama ve uğurlama hizmeti de verirken aynı zamanda havalimanlarında reklam ve tanıtım alanları kiralama, ticari alan tahsisleri, TAV Passport Sadakat Programı, LoungeMe mobil uygulaması, TAVPort.com, Airporteasy.com online seyahat sitelerini yönetiyoruz.”

BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur da "Umman Havalimanları tarafından verilen bu ödül bizim için çok değerli. Her noktamızda olduğu gibi Maskat Havalimanı’nda da misafir memnuniyeti odaklı hizmetimizi özenle sürdürmeye devam ediyoruz. Bu ödülde emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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