Tavla'sı Kokoreç'i derken yıllar onu teğet geçti! 90’ların koşan adamı Mirkelam'ın son hali şaşırttı

'Her Gece', 'Asuman Pansuman', 'Kokoreç', 'Unutulmaz' gibi şarkılarla 90'ların sonları ile 2000'li yılların başlarına damga vuran ünlü şarkıcı Mirkelam yıllar sonra ortaya çıktı.

Kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü şarkıcı, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınıyor.

2003 yılında bir evlilik gerçekleştirse de aradığı mutluluğu bulamayan ünlü şarkıcının son hali görenleri şaşırttı.

MİRKELAM SON HALİ İLE GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

56 yaşındaki şarkıcının sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları görenler yıllara nasıl meydan okuduğunu merak etti.

Birçok kişi, sanatçının 56 yaşında olduğuna inanamadı.

İşte Mirkelam'ın son hali:



