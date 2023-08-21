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  4. Tavla'sı Kokoreç'i derken yıllar onu teğet geçti! 90’ların koşan adamı Mirkelam'ın son hali şaşırttı

Tavla'sı Kokoreç'i derken yıllar onu teğet geçti! 90’ların koşan adamı Mirkelam'ın son hali şaşırttı

21.08.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Her Gece' şarkısına çektiği klip sonrası 90'lı yıllarda koşan adam olarak gündeme gelen Mirkelam müzik kariyerine 'Tavla', Kokoreç gibi onlarca şarkı sığdırdı. Ünlü şarkıcının son hali görenleri şaşırttı. Yıllara meydan okuyan ünlü pop müzik şarkıcısı Mirkelam, son haliyle "Yok artık" dedirtti.

'Her Gece', 'Asuman Pansuman', 'Kokoreç', 'Unutulmaz' gibi şarkılarla 90'ların sonları ile 2000'li yılların başlarına damga vuran ünlü şarkıcı Mirkelam yıllar sonra ortaya çıktı.

Mirkelam

Kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü şarkıcı, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınıyor.

Mirkelam

2003 yılında bir evlilik gerçekleştirse de aradığı mutluluğu bulamayan ünlü şarkıcının son hali görenleri şaşırttı.

Mirkelam

MİRKELAM SON HALİ İLE GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

56 yaşındaki şarkıcının sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları görenler yıllara nasıl meydan okuduğunu merak etti.

2000'lerin starıydı! Ünlü şarkıcı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler gözlerine inanamadı

Birçok kişi, sanatçının 56 yaşında olduğuna inanamadı.

İşte Mirkelam'ın son hali:

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