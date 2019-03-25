Tavla Tutkunları Şampiyonluk İçin Yarıştı

Türkiye Tavla Ligi kapsamında düzenlenen şampiyonluk turnuvasında yarışma hakkını kazanacak oyuncuları belirlemek üzere 8. Ankara Açık Tavla Turnuvası’nda heyecanlı dakikaların ardından İstanbul’dan Kemal Erdem birinci oldu.

Tarihi milattan öncesine dayalı tavla, Ortadoğu ve Türkiye’de her yaştan ilgi görmekte olan bir masa oyunu. İran’da icat edildiği düşünülen tavla oyununda yapılacak hamleleri belirleyen zar kombinasyonları, Farsça isimlere sahip. Tavla tahtasındaki 15 beyaz ve 15 siyah pulun ayın 15 gece ve 15 gündüzü, karşılıklı 12'şer hanenin ise günün 24 saatini temsil ettiğine inanılıyor.

Türkiye’de pek çok evde tavla tahtası bulunurken bu konuda iddialı olanları buluşturan pek çok tavla yarışması yerel düzeyde düzenleniyor. Ulusal düzeyde ise her yıl Türkiye Tavla Ligi kapsamında yedi farklı kentte düzenlenen turnuva etkinlikleriyle şampiyonluk için yarışılıyor. Yedi turnuvadan oluşan 2019 Türkiye Tavla Ligi’nde de en çok puanı toplayan 80 oyuncu şampiyonluk finaline katılma hakkını elde ediyor. Şampiyonluk öncesindeki turnuva etkinliklerinden birisi de Ankara’daydı.