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Tavla Tutkunları Şampiyonluk İçin Yarıştı

25.03.2019 01:08 | Son Güncelleme

Türkiye Tavla Ligi kapsamında düzenlenen şampiyonluk turnuvasında yarışma hakkını kazanacak oyuncuları belirlemek üzere 8. Ankara Açık Tavla Turnuvası’nda heyecanlı dakikaların ardından İstanbul’dan Kemal Erdem birinci oldu

Tavla Tutkunları Şampiyonluk İçin Yarıştı

Türkiye Tavla Ligi kapsamında düzenlenen şampiyonluk turnuvasında yarışma hakkını kazanacak oyuncuları belirlemek üzere 8. Ankara Açık Tavla Turnuvası’nda heyecanlı dakikaların ardından İstanbul’dan Kemal Erdem birinci oldu.

Tarihi milattan öncesine dayalı tavla, Ortadoğu ve Türkiye’de her yaştan ilgi görmekte olan bir masa oyunu. İran’da icat edildiği düşünülen tavla oyununda yapılacak hamleleri belirleyen zar kombinasyonları, Farsça isimlere sahip. Tavla tahtasındaki 15 beyaz ve 15 siyah pulun ayın 15 gece ve 15 gündüzü, karşılıklı 12'şer hanenin ise günün 24 saatini temsil ettiğine inanılıyor.

Türkiye’de pek çok evde tavla tahtası bulunurken bu konuda iddialı olanları buluşturan pek çok tavla yarışması yerel düzeyde düzenleniyor. Ulusal düzeyde ise her yıl Türkiye Tavla Ligi kapsamında yedi farklı kentte düzenlenen turnuva etkinlikleriyle şampiyonluk için yarışılıyor. Yedi turnuvadan oluşan 2019 Türkiye Tavla Ligi’nde de en çok puanı toplayan 80 oyuncu şampiyonluk finaline katılma hakkını elde ediyor. Şampiyonluk öncesindeki turnuva etkinliklerinden birisi de Ankara’daydı.

Yarışma sırasında tavlada hamlelerini yapmaları için oyunculara belirli bir süre tanınıyor. Türkiye genelinde tüm turnuvalar 10 turluk maçlardan oluşuyor ve maçlar 9 sayı üzerinden hesaplanıyor.

Kıbrıs’ın Girne kentinde 11-13 Aralık tarihlerinde yapılacak 2019 Türkiye Tavla Turnuvası Süper Finali’nde katılacakları belirlemek amacıyla 8. Ankara Açık Tavla Turnuvası ise, bu hafta sonunda gerçekleştirildi. Turnuva sonucunda İstanbul’dan Kemal Erdem birinciliği elde etti.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ankara’daki turnuva yetkilisi ve aynı zamanda İstanbul Tavla Derneği Başkanı Fuat Erdağ, başkentte 200’e yakın katılımcıyla yarışmayı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Türkiye’de çok yaygın olarak oynanan tavlanın hesap yapılmadan, hızlı oynanan bir oyun olmadığını vurgulayan Erdağ, bu coğrafyada çok oynanmasına karşın uluslararası yarışmalarda yeterince başarı elde edilemediğini de anlattı. Erdağ, tavlanın şans oyunu olmadığını özellikle dile getirdi.

8. Ankara Açık Tavla Turnuvası’na katılımcılarından 2015 Dünya Tavla Şampiyonu Dr. Ali Cihangir Çetiner ise, Monte Carlo’da 45 yıldan beri yapılan şampiyonaya Türkiye’den ilk katılan isim olmasıyla yarışmalarda ilgiyle izleniyor.

Az sayıdaki kadın oyunculardan birisi Nesrin Becerici ise, tavlanın yalnızca erkek oyunu olarak bilinmemesi gerektiğini vurguluyor. İnşaat teknisyeni Becerici “İlkokul üçüncü sınıftan beri oynuyorum kadınlara tavsiye ediyorum ama azınlıktayız, üzgünüm” diyor.

Makine mühendisi Niyazi Alişan da, şans faktörünü belli bir olasılık üzerinden analiz ederek o şans faktörüne rağmen bir zeka ile üstünlük kurmaya çalışmanın tavlanın esas felsefesi olduğunu söylüyor.

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