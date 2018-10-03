Tavlanın içindeki uyuşturucu hapları 'Tora' buldu

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta, polis ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında, tavlanın içine saklanan 650 ecstasy hapı, özel eğitimli narkotik köpeği 'Tora' buldu.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir'den Uşak'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Harekete geçen ekipler, Sarayaltı Mahallesi'nde uyuşturucu hap sattıkları ileri sürülen kişilerin kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda özel eğitimli narkotik köpeği 'Tora' da kullanıldı. 'Tora', evde, tavlanın içine poşetler içinde saklanan toplam 650 ecstasy hapı buldu. Baskında sırasında evde olan A.G. (27), H.B. (21) ve A.B. (30) ise gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G ile H.B. tutuklanırken, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan A.G.'nin daha önce Diyarbakır'da, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi.
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