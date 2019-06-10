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‘Tavrımız Net ABD Komisyon Adımı Atmadı’

10.06.2019 16:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ABD’nin ortak çalışma komisyonu kurulması için bir adım atmadığını söyledi

‘Tavrımız Net ABD Komisyon Adımı Atmadı’

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ABD’nin ortak çalışma komisyonu kurulması için bir adım atmadığını söyledi.

Demir, “S-400 konusunda Türkiye’nin tavrı net. Net bir tavır var ve biz bu meseleyi bitirdik. Bu anlamda ABD tarafından bir endişe varsa, endişenin kaynağı S-400’lerin Türkiye’de bulunmasından dolayı bir teknik endişeyse biz bunu tartışmaya, konuşmaya hazır olduğumuzu defalarca söyledik ama yine bu anlamda teknik bir ekip oluşturup bu konuyu tartışmakla ilgili henüz hiçbir adım atmadı karşı taraf” dedi.

Ankara’da bir üniversite fuarına katılan Demir, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektuba Türk muhataplarının bir yanıt hazırladığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı yetkilisi Demir, Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını da belirtti.

Shanahan’ın mektuba iliştirilen ve “Türkiye’nin F-35 Programından Çıkarılması” adını taşıyan belgede “Bu eğitimler artık gerçekleşmeyecek çünkü Türkiye’nin F-35 programına katılımını askıya alıyoruz. Artık bu sistemlerin kullanılmasında yeterlilik kazanılması gibi gereksinim olmayacak” ifadeleri yer almıştı.

İsmail Demir, ‘’Türkiye’nin program ortaklığıyla S-400 alımının alakasını biz kuramıyoruz. Türkiye’nin özgür iradesiyle aldığı bir kararın önüne geçilmesi, ‘Türkiye özgür iradesiyle böyle bir karar alamaz, alırsanız cezalandırırız tavrı mı’dır. Türkiye’nin program ortaklığı ile ilgili atılacak adımların hiçbir izahı yok bizim açımızdan. Bunu müzakere edeceğiz” diye konuştu.

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