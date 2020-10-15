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  4. Tavşanlı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ev ziyaretleri yasaklandı

Tavşanlı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ev ziyaretleri yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 20:15 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların başka haneleri ziyaret etmelerine izin verilmeyecek.

Tavşanlı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ev ziyaretleri yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı tehdit eden ve insan hayatı için risk oluşturan Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında bazı tedbir kararları alındığı belirtildi.

Aile büyükleri ziyareti, taziye ve hasta ziyaretleri, toplu oturma ve ikram etkinliklerinin salgının yayılmasında ciddi riskler oluşturacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda ilçemiz yerleşim sınırları içerisindeki vatandaşların kalıcı ikametleri dışında çok kısa süreliğine bile olsa doğal afetler dışında başka haneleri ziyaret etmelerinin ve kapalı veya açık ortamlarda (Site alanında, evlerde, apartman girişi veya bahçelerde, kapı önlerinde v.b.) bir araya gelmeleri mazeretlerine bakılmaksızın yasaklanmıştır."

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

AA

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